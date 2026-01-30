趙傳保證台北站藏驚喜點歌環節一定有 稱點唱機始祖歌迷點什麼就唱什麼

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】繼2022年《人生大夢》北流演唱會締造佳評口碑後，趙傳睽違四年將於5/23二度登上北流，舉辦【2026趙傳《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會 台北站】演唱會；這場名為「給所有知道我名字的人」巡迴歷經近兩年跑遍全亞洲各城市，出道38年的趙傳憑藉著對搖滾的熱情及初心唱出首首經典，不僅掀起無數歌迷回憶殺，所到之處更引起熱烈迴響，今年農曆開春甚至還將征戰北美的洛杉磯及拉斯維加斯兩城市，足見其魅力依舊銳不可擋，舞台魅力橫掃各世代樂迷朋友！而今年台北站演唱會正好是本場巡迴的最終收官場，對趙傳及歌迷來說可說別具意義，趙傳感性表示：「我的音樂人生就是從台北出發的，跑巡迴繞了地球一大圈，最後再回到台北，也象徵回歸音樂初心，也因此這次特別把最後ending場留在台北站，希望能把這一路累積的感動與能量，全都留給歌迷朋友，和大家一起完成這個重要的時刻，一起畫下一個最完美的句點。」。

廣告 廣告

▲趙傳保證台北站藏驚喜點歌環節一定有（楊珊雯拍攝）

為此趙傳特別預告將為台北場獻上「限定版歌單」當成驚喜彩蛋送給久違的歌迷，除了將首唱近期發行的新歌〈歲月也搶不走的東西〉，近期每到一站演出都會準備「城市限定曲」的趙傳也開始構思台北場的專屬曲目，面對許多鐵粉敲碗能聽到趙傳演唱「台語歌」，更點名希望能唱30年前曾出過的台語專輯《黑暗的英雄》裡面的歌曲，鮮少在演唱會上唱台語歌曲的趙傳也首度鬆口表示會納入考慮，更笑說：「會提出這個要求的肯定是鐵粉！會把大家給的意見全都參考進去，屆時希望能有一些驚喜給大家。」。

▲趙傳保證台北站藏驚喜點歌環節一定有（楊珊雯拍攝）

至於歌迷期待的「點歌環節」，趙傳打包票「絕對在節目內容內！」更幽默開玩笑說：「其實我才是點歌環節的始祖！現在年輕一輩歌手在演唱會上玩得很嗨的點歌環節，其實我早在 30 多年前就開始玩了啦！」他回憶 90 年代初期，自己就常在台上跟歌迷互動，「不管是想聽熱血搖滾還是哀愁情歌，只要喊得出來我就敢唱！」而這樣的點歌佳話也在歌迷圈廣為人知，連先前天團五月天在「犀利趴」跟趙傳同台時都秒變「迷弟」瘋狂點歌，這「點唱機始祖」封號絕對當之無愧！

▲趙傳保證台北站藏驚喜點歌環節一定有（楊珊雯拍攝）

2026年一開春就喜事連連的趙傳，除了宣布要唱進北美兩城市及在台北辦收官場外，還計畫在下半年同步展開全新巡演，工作行程已經一路「滿」到年底的他，可說以馬不停蹄的步調節奏迎接馬年到來；而滿檔的工作也讓今年六月即將屆滿65歲的他堪稱是樂壇「老不休」的最佳代表，對照自己新歌〈歲月也搶不走的東西〉，可說十分呼應歌中傳達的含意「所謂的年輕無關年齡，而是一種心境。」 事實上趙傳近年光是為了跑巡迴，幾乎每半個月就飛一個城市，樂在其中的趙傳非但不感到累，還趣稱自己是「演唱會公務員」，他坦言除了習慣了這樣的工作模式，也很開心能夠到處唱歌給歌迷聽，「哪裡需要聽我唱歌，就會一直唱下去！」。

提及自己為了演唱會東奔西跑如何訓練體力，趙傳透露自己今年隨著在各地巡演，漸漸摸索出一套專屬自己的巡演體力續航心法，還很有系統地建立起一套練體能SOP，愛運動的他表示：「幾乎每天只要一有空檔就會進行重量訓練，還固定打籃球、練投籃。」他更透露，「到每一個城市演出時，都會趁著開演前彩排空檔，找一些當地朋友一起打球，運動完反而精神更好。」除了運動，飲食控管也是關鍵，趙傳嚴格遵守「中午一定要吃飽、晚上吃清淡」的原則，長期下來不僅整個人也變得更加精實，體重更在一年裡面慢慢地從70公斤降到 66 公斤不到；他更分享演唱會前的獨門儀式感，「開唱前一定要吃一大塊牛排，把自己當成正在比賽的運動員，用最好的狀態上場。」

【2026趙傳《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會 台北站】5/23將於北流重磅登場， 趁著門票將2/8中午12:00在KKTIX及全家FamiPort正式啟售，主辦單位KKLIVE特別在2/8售票前夕舉辦記者會；為此趙傳特別在記者會上演唱感動無數人的經典〈我是一隻小小鳥〉為演唱會提前暖身，許多圈內好友包括吳宗憲、黃韻玲、潘越雲、薛忠銘、王治平、陳子鴻等人都紛紛獻上祝賀預祝演唱會售票長紅創佳績；此外主辦單位特別準備了一個風光的開賣儀式，以印有「傳」字旗幟的大鑼作為象徵，讓趙傳偕同演唱會主辦單位KKLIVE商務長 Jerry及協辦單位「高雄九太巨蛋」的總經理 Jannie一同敲出象徵「響徹全台、馬到成功」的開賣第一聲，除了寓意旗開得勝、票房長紅，更期盼為門票啟售拔得頭籌，賣翻全台！

【 節 目 資 訊 】

演出時間：2026 年 05 月 23 日 (六) 19:30

演出地點：台北流行音樂中心 表演廳

演出地址：台北市南港區市民大道八段 99 號

售票時間：2026 年 02 月 08 日 (日) 中午 12:00

全場座席，一人一票，對號入座

購票方式：KKTIX、全家便利商店 FamiPort