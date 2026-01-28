趙傳回歸音樂初心開唱 生活享受單身

（中央社記者洪素津台北28日電）金曲歌王趙傳「給所有知道我名字的人」世界巡迴演唱會即將唱回台北，演唱會回歸音樂初心，更集結出道38年搖滾經典，趙傳也分享現在單身多年很自由，兒女各自忙碌，生活愜意。

睽違4年，趙傳將於5月23日2度登上台北流行音樂中心，今天舉辦「給所有知道我名字的人」世界巡迴演唱會台北站宣傳記者會，這場巡迴歷經近2年跑遍全亞洲各城市。出道38年的趙傳憑藉著對搖滾的熱情及初心唱出首首經典，今年農曆開春甚至還將征戰北美的洛杉磯及拉斯維加斯2城市。

今年台北站演唱會正好是本場巡迴的最終場，趙傳感性表示，「我的音樂人生就是從台北出發的，跑巡迴繞了地球一大圈，最後再回到台北，也象徵回歸音樂初心，也因此這次特別把最後ending場留在台北站，希望能把這一路累積的感動與能量，全都留給歌迷朋友，和大家一起完成這個重要的時刻，一起畫下一個最完美的句點」。

而問及生活近況，趙傳透露前陣子膝蓋受傷，偶爾請鐘點阿姨打掃；平時1週至少打2次籃球，也會和球場的年輕人玩三對三鬥牛。

感情上，趙傳離婚16年，但兒女仍盼父母親復合，「他們長大有自己的選擇，他們比較向著母親，希望可以破鏡重圓，但人與人之間有些事情，過了就過了、就回不去了，也能夠理解，相信他們會尊重我的想法，我單身也滿開心的。」（編輯：李淑華）1150128