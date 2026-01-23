趙傳宣布2、3月唱進美國！ 時隔5年推新作望帶給歌迷力量

記者林政平報導／趙傳2025年在超犀利趴演出，獻唱一首首經典歌曲〈我是一隻小小鳥〉、〈我終於失去了你〉、〈愛要怎麼說出口〉、〈噢！莎莉〉等歌全場首首大合唱，一首首勾起歌迷的回憶殺，這些歌曲是歲月也搶不走的東西。2026年，趙傳帶著他的新歌〈歲月也搶不走的東西〉，唱出你我內心那塊還沒被搶走的東西。

近年來忙著巡迴的趙傳，不僅是演出，在音樂上也繼續努力散發熱情；從2022年起展開的幾場大型演唱會《人生大夢》、《給所有知道我名字的人》，總計超過41場巡迴，場場爆滿、場內情緒翻騰，所有人都跟著台上的趙傳一起搖滾，他說：「巡演看到台下有很多老朋友、新朋友，我也告訴自己要好好再唱首新歌送給大家。」因此在2026年推出全新作品〈歲月也搶不走的東西〉。

2026年的趙傳，搖滾精神不減，於今年2月、3月即將把他的演唱會帶到美國以及更多城市與歌迷見面，2/15先在《給所有知道我名字的人》演唱會LA洛杉磯站Yaamava’ Theater，已開賣，3/7拉斯維加斯站1/27 全面開賣，在迎來演場會的同時，這首全新單曲〈歲月也搶不走的東西〉也象徵新的一年開始，將會有更多趙傳作品與大家見面。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導