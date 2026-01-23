趙傳巡演唱到美國 曝喜訊：歲月也搶不走的東西

趙傳推出新歌〈歲月也搶不走的東西〉。（圖／相信音樂提供）

趙傳去年在超犀利趴演出，獻唱〈我是一隻小小鳥〉、〈我終於失去了你〉、〈愛要怎麼說出口〉等經典歌曲，一首首勾起歌迷的回憶殺。2026年，趙傳帶著他的新歌〈歲月也搶不走的東西〉，透過趙傳溫暖的歌聲，讓人感受到歌詞裡那份「所謂的年輕無關年齡是一種心境」，而他的歌曲從〈我是一隻小小鳥〉就帶給歌迷很多鼓勵，他也希望藉由新歌帶給大家力量。

距離《老不休》專輯，趙傳隔了五年推出新單曲跟大家見面，從歌詞看到一幅豁然開朗的人生縮影：近年來忙著巡迴的趙傳，不僅是演出，在音樂上也繼續努力散發熱情，從2022年起展開的幾場大型演唱會《人生大夢》、《給所有知道我名字的人》，總計超過41場巡迴，場場爆滿，他說：「巡演看到台下有很多老朋友、新朋友，我也告訴自己要好好再唱首新歌送給大家。」

廣告 廣告

今年2月、3月趙傳即將把他的演唱會帶到美國以及更多城市與歌迷見面，包括洛杉磯、拉斯維加斯，在迎來演場會的同時，這首全新單曲〈歲月也搶不走的東西〉也象徵新的一年開始，將會有更多趙傳作品與大家見面。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

救不回小生命！詹能傑「2年前遺憾」被翻出 選擇交出生存機會

父親才剛過世！姊姊竟要求返還多年壓歲錢 他批「太心機」：先賺了好名聲

Fumi阿姨上女廁爆爭議！發5聲明認「可以去男廁」：無意威脅女性