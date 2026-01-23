趙傳新歌巡演雙重出擊！霸氣宣告：歲月也搶不走

趙傳即將前往美國開唱。相信音樂提供

「搖滾傳奇」趙傳再啟音樂新篇章。繼去年在「超犀利趴」舞台一連演唱〈我是一隻小小鳥〉、〈我終於失去了你〉、〈愛要怎麼說出口〉等經典，引爆全場萬人大合唱、掀起回憶殺，趙傳近日推出全新單曲〈歲月也搶不走的東西〉，以溫暖而堅定的歌聲，唱出歲月無法奪走的人生信念與初心。

距離上一張專輯《老不休》相隔5年，趙傳此次再度推出新作，作品呈現更豁達開朗的人生體悟。近年他持續投入巡演與創作，從2022年起展開大型巡迴演唱會，累積超過41場演出，幾乎場場爆滿。趙傳坦言：「巡演看到台下有很多老朋友、新朋友，我也告訴自己，要好好再唱首新歌送給大家。」這份心意，最終化為〈歲月也搶不走的東西〉的誕生。

邁入2026年，趙傳的搖滾能量依舊不減，演出版圖更拓展海外。2、3月將把「給所有知道我名字的人」演唱會帶到美國多個城市，2月15日率先登上洛杉磯Yaamava’ Theater開唱，3月7日拉斯維加斯站門票也即將啟售。隨著巡演啟動與新歌發行，趙傳預告未來將陸續推出更多作品。

