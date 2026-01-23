趙傳睽違5年推新歌！〈歲月也搶不走的東西〉唱出不老搖滾魂

「搖滾傳奇」趙傳 去年登上超犀利趴舞台，一口氣獻唱〈我是一隻小小鳥〉、〈我終於失去了你〉、〈愛要怎麼說出口〉等多首經典，現場萬人齊唱，掀起滿滿回憶殺，也再次證明他的歌，是歲月也帶不走的感動。

2026年，趙傳推出全新單曲 歲月也搶不走的東西，用溫暖而堅定的嗓音，唱出「年輕不是年齡，而是一種心境」的人生體悟。從當年鼓勵無數歌迷的〈我是一隻小小鳥〉，到如今的新作，他希望持續透過音樂，把力量送給每一位聽眾。

廣告 廣告

距離上一張專輯《老不休》已隔五年，這次新單曲由薛忠銘製作、姚若龍作詞、楊子樸作曲，描繪歷經歲月後依然豁達、熱血的人生狀態。近年忙於巡演的趙傳，自2022年起陸續舉辦《人生大夢》、《給所有知道我名字的人》等大型演唱會，累積超過41場演出，場場爆滿，舞台上下情緒沸騰。

今年2月、3月，他將把《給所有知道我名字的人》演唱會帶到美國，2月15日率先於洛杉磯 Yaamava’ Theater 開唱，3月7日則前進拉斯維加斯，與海外歌迷熱情相見。

新曲〈歲月也搶不走的東西〉將於 1月28日至1月30日電台首播，1月30日凌晨0點全面數位上架。