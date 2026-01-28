趙傳離婚16年兒女撮合破鏡重圓 吐單身宣言「回不去了」

趙傳今舉辦「給所有知道我名字的人」世界巡迴演唱會記者會。黃于珊攝



趙傳睽違4年，5月23日將2度唱進台北流行音樂中心舉辦「給所有知道我名字的人」世界巡迴演唱會，他今（1╱28）神采奕奕出席記者會，6月將滿65歲的他離婚16年，被問是否想找個伴？他直言：「我覺得這個要隨緣，真的要合得來，而且這種都是雙向。」還透露長子和2個女兒其實很希望他和前妻破鏡重圓。

1年多前趙傳膝蓋受傷，被問生活由誰來照顧？他說：「自己照顧自己啊！我會固定找鐘點阿姨打掃、做飯，我自己也會做飯。」離婚16年的他不排斥找個伴，被問未來另一半是否要徵求兒女同意？他笑說：「每個人都是的個體，他們長大有自己的選擇，我把他們養大，我也有自己的選擇，其實孩子比較向著媽媽，也會希望我們將來可以破鏡重圓，但是他們也知道，人與人之間有些事情一旦過了就過了，真的就回不去了，他們也能夠理解，我相信他們也會尊重我。」還強調現在單身「蠻開心、很自由」。

64歲的趙傳1周打2次籃球，還會固定做重量訓練，「我有時候就跟人家鬥牛3對3，或者1個人練投藍」。打球時即使被認出來，他也會要年輕人不要放水，「我覺得對我來講打球是鍛鍊也是減壓，透過打球我可以了解我自己身體的狀況」。不過這1年多因膝蓋受傷，他改到運動中心游泳。

出道38年的趙傳經典歌曲無數，他透露每個禮拜都會在家練嗓子、飆高音，被問是否會影響鄰居，他笑說：「我記得隔壁鄰居有來跟我抱怨過1次，但不是抱怨我唱歌，是抱怨我練身體，因為健身器有聲音，我晚上9點多就在練了，我說『9點多你們就睡覺？可是我有時候10點還在那邊練歌，你們都沒聽到嗎』？他說沒有聽到，他們說你唱歌的話我們會更開心，所以我後來就把健身器材移到另外一個房間。」

被問兒女是會來看演唱會，趙傳突自爆：「小孩基本上都不太理我，之所以不理我是因為他們也沒辦法來理我，除非他們有放假回家，所以我很自由，沒人管，也沒有人我可以管。」

3兒女都遺傳優良音樂基因，趙傳透露兒子放假回家會自己窩在房間練唱歌，「雖然他們都沒有走音樂這條路，可是都還是有保持喜歡唱歌的習慣」。唯獨二女兒比較有想法，「有一段時間她跟著我去跑演唱會，她就發現工作量好像蠻大的，她就有點害怕，很怕自己扛不住，但是我是覺得她想多了，可能需要一點時間慢慢恢復她對自己的信心，也許她會慢慢走向唱歌這條路」。

「給所有知道我名字的人」世界巡迴演唱會台北站門票2月8日中午12點在KKTIX及全家FamiPort啟售。

