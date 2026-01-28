趙傳離婚16年洩感情現況！兒女盼「與前妻復合」他嘆：回不去了

記者徐珮華／台北報導

趙傳「給所有知道我名字的人」世界巡迴演唱會最終站，將於5月23日在台北流行音樂中心（北流）登場，象徵音樂人生從台北出發的他回歸初心，門票將於2月8日正式啟售。今（28）日他出席演唱會記者會，透露近年多半是「自己照顧自己」；被問到離婚16年是否想找人作伴，他也鬆口真實心境，笑說目前單身過得蠻開心。

趙傳舉辦「給所有知道我名字的人」演唱會記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

趙傳與前妻李秉蓁育有1子2女，2010年離婚後，感情生活備受關注。他認為同性之間交友已不容易，更遑論異性，因此現階段心態隨緣，若真有對象，還是希望以合得來為主，對於年齡則未特別設限。他透露身邊不乏覺得他個性不錯的異性，但都停留在朋友階段，鮮少進一步思考發展成戀人關係。

趙傳3名子女目前都已20多歲，平時多在海外工作、求學。被問到孩子們是否鼓勵他再找伴，他坦言他們其實希望自己與前妻破鏡重圓，但如今也能理解「人與人之間，有些事情過了就過了，真的回不去了」，相信孩子們能尊重他的想法。至於孩子是否會干涉他的交友狀況，他則幽默直呼：「我把你們養大，我也有自己的選擇。」

趙傳鬆口感情狀態，透露孩子希望他與離婚16年的前妻復合。（圖／記者鄭孟晃攝影）

談及台北場演唱會亮點，趙傳預告將獻上「限定版歌單」作為驚喜彩蛋，也不排除納入台語歌曲；歌迷期待的「點歌環節」同樣不可少，他笑說自己30多年前就經常在台上與歌迷互動，豪氣放話：「不管是想聽熱血搖滾還是哀愁情歌，只要喊得出來我就敢唱！」至於嘉賓人選，他則許願能邀請好友潘越雲同台。

此外，趙傳也計畫在下半年同步展開全新巡演，為了維持體力，幾乎每天抽空進行重量訓練，也固定打籃球、練投籃，並嚴格執行「中午一定要吃飽、晚上吃清淡」的飲食控管原則，不僅整體狀態更加精實，體重更在一年內從70公斤降到不到66公斤。

