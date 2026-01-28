趙傳離婚16年無伴找鐘點阿姨 兒女盼能復合前妻「過了就回不去」

【緯來新聞網】趙傳出道38年將於北流舉辦《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會，今（28日）現身記者會，透露前陣子膝蓋受傷，離婚16年但身邊沒伴，都自己照顧自己，會請鐘點阿姨打掃做飯，掏心表示：「小孩比較向著母親，希望（我們）可以破鏡重圓，但有些事情，過了就回不去。」

趙傳坦言兒女希望自己能與前妻破鏡重圓。（圖／記者許方正攝）

趙傳始終維持精實身材，透露一周至少打兩次籃球，時常會和球場的年輕人玩三對三鬥牛，體力相當不錯，對方也不會因為他的身分而放水，對他而言，「大家不要受傷，打球是鍛鍊也是減壓，可以更了解自己身體狀況」，至於其他時間，他會在家固定重訓，還曾因使用器材太吵被鄰居檢舉。



今年6月將邁入65歲，他對感情第二春抱持著隨緣態度，年紀也沒有一定的範圍，認為連交一個朋友都難的年代，還想要交女友？他直言：「只能說，就是真的要合得來，然後願意雙向嘛，還是要有一些交流，那種很契合的意思，是個性能夠投緣，我覺得蠻重要。」



關於孩子的想法，趙傳實話說：「他們長大有自己的選擇，我把你們養大了，也有自己的選擇，他們比較向著母親，希望可以破鏡重圓，他們也知道，雖然是希望，有時候長大了會知道，人與人之間有些事情，過了就過了、就回不去了，也能夠理解，相信他們會尊種我的想法，我單身也蠻開心的。」

趙傳敲響鑼鼓！（圖／記者許方正攝）

單身的快活是趙傳目前的享受，三個孩子分別是已經在工作的27歲老大、二女兒大學畢業在上海、老三在國外唸大學，「除非有放假才理我，我現在很自由沒人管」。雖然兒女的所學與他想的不一樣，但每回見到兒子會窩在房間練唱，「就跟我小時候一樣」，相信還是能從中找到樂趣，即便沒有走音樂這條路，還是有保持喜歡唱歌的習慣。



他的二女兒曾與他一起跑巡演，後來發現工作量很大，有點害怕擔心自己扛不住，「但我想，她想多，要讓她慢慢恢復信心」。總之，趙傳就是個願意放手的父親，不免強孩子的決定。《給所有知道我名字的人》門票將於2月8日中午12點在KKTIX、全家FamiPort正式啟售；5月23日於北流舉行。

趙傳練唱不偷懶。（圖／記者許方正攝）

