趙傳震撼宣布好消息！藏五年終於可以說了 驚呼：歲月也搶不走的東西

記者鄭尹翔／台北報導

趙傳推出全新單曲〈歲月也搶不走的東西〉，以溫暖而堅定的歌聲，唱出每個人心中那份不被時間奪走的力量。被譽為「華語搖滾傳奇」的趙傳，2026年以全新作品與歌迷再度相遇，延續他多年來以音樂陪伴無數聽眾的初衷，將歲月淬鍊後的體悟化為動人旋律，提醒大家「所謂的年輕，無關年齡，而是一種心境」。

趙傳推出新專輯。（圖／相信音樂提供）

趙傳推出新專輯。（圖／相信音樂提供）

回顧去年趙傳在超犀利趴的演出，〈我是一隻小小鳥〉、〈我終於失去了你〉、〈愛要怎麼說出口〉、〈噢！莎莉〉等經典歌曲一首接一首，全場萬人齊唱，掀起最強回憶殺。那些陪伴歌迷走過人生不同階段的旋律，正是「歲月也搶不走的東西」。趙傳也表示，自己一直希望透過音樂，帶給大家鼓勵與力量，而新歌正是這份信念的延續。

廣告 廣告

距離上一張專輯《老不休》已相隔五年，趙傳終於推出全新單曲與大家見面。〈歲月也搶不走的東西〉由薛忠銘擔任製作人，姚若龍作詞、楊子樸作曲，透過細膩而豁達的歌詞，勾勒出一幅歷經人生起伏後依然熱愛生活的風景，也映照趙傳多年來不斷在舞台與音樂中前行的心境。

近年趙傳持續投入巡迴演出，自2022年起陸續舉辦《人生大夢》、《給所有知道我名字的人》演唱會，累計超過41場大型演出，場場爆滿。趙傳分享，巡演中看見台下許多老朋友與新歌迷，讓他更加確信要繼續唱下去，「也告訴自己，一定要再唱首新歌送給大家」，因此催生了這首全新作品。

邁入2026年，趙傳的搖滾精神依舊熱血不減，2月、3月將把《給所有知道我名字的人》演唱會帶往美國更多城市，2/15洛杉磯站於 Yaamava’ Theater 開唱，3/7拉斯維加斯站也即將登場。在迎接海外演唱會的同時，新單曲〈歲月也搶不走的東西〉象徵新一年音樂旅程的開始，預告華語搖滾傳奇將持續用作品與歌聲，陪伴歌迷走向下一個時代。新曲將於 1/28 至 1/30 電台首播，並於 1/30 0:00 正式數位上架。

更多三立新聞網報導

5566團員本來沒有他！成軍24年不忍全說了 結束6年合約就不當藝人了

獨家／李又汝一年沒戲拍零收入！頻頻昏倒不知懷孕 四處求醫吃藥都無解

鄧紫棋大巨蛋連唱三場！官方公佈日期票價 倒數兩週後開始搶票

李竺芯才剛奪金曲歌后！驚喜宣布好消息 自認心裡有個痟查某

