趙傳震撼宣布好消息！藏五年終於可以說了 驚呼：歲月也搶不走的東西
記者鄭尹翔／台北報導
趙傳推出全新單曲〈歲月也搶不走的東西〉，以溫暖而堅定的歌聲，唱出每個人心中那份不被時間奪走的力量。被譽為「華語搖滾傳奇」的趙傳，2026年以全新作品與歌迷再度相遇，延續他多年來以音樂陪伴無數聽眾的初衷，將歲月淬鍊後的體悟化為動人旋律，提醒大家「所謂的年輕，無關年齡，而是一種心境」。
回顧去年趙傳在超犀利趴的演出，〈我是一隻小小鳥〉、〈我終於失去了你〉、〈愛要怎麼說出口〉、〈噢！莎莉〉等經典歌曲一首接一首，全場萬人齊唱，掀起最強回憶殺。那些陪伴歌迷走過人生不同階段的旋律，正是「歲月也搶不走的東西」。趙傳也表示，自己一直希望透過音樂，帶給大家鼓勵與力量，而新歌正是這份信念的延續。
距離上一張專輯《老不休》已相隔五年，趙傳終於推出全新單曲與大家見面。〈歲月也搶不走的東西〉由薛忠銘擔任製作人，姚若龍作詞、楊子樸作曲，透過細膩而豁達的歌詞，勾勒出一幅歷經人生起伏後依然熱愛生活的風景，也映照趙傳多年來不斷在舞台與音樂中前行的心境。
近年趙傳持續投入巡迴演出，自2022年起陸續舉辦《人生大夢》、《給所有知道我名字的人》演唱會，累計超過41場大型演出，場場爆滿。趙傳分享，巡演中看見台下許多老朋友與新歌迷，讓他更加確信要繼續唱下去，「也告訴自己，一定要再唱首新歌送給大家」，因此催生了這首全新作品。
邁入2026年，趙傳的搖滾精神依舊熱血不減，2月、3月將把《給所有知道我名字的人》演唱會帶往美國更多城市，2/15洛杉磯站於 Yaamava’ Theater 開唱，3/7拉斯維加斯站也即將登場。在迎接海外演唱會的同時，新單曲〈歲月也搶不走的東西〉象徵新一年音樂旅程的開始，預告華語搖滾傳奇將持續用作品與歌聲，陪伴歌迷走向下一個時代。新曲將於 1/28 至 1/30 電台首播，並於 1/30 0:00 正式數位上架。
更多三立新聞網報導
5566團員本來沒有他！成軍24年不忍全說了 結束6年合約就不當藝人了
獨家／李又汝一年沒戲拍零收入！頻頻昏倒不知懷孕 四處求醫吃藥都無解
鄧紫棋大巨蛋連唱三場！官方公佈日期票價 倒數兩週後開始搶票
李竺芯才剛奪金曲歌后！驚喜宣布好消息 自認心裡有個痟查某
其他人也在看
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4則留言
洪詩照顧失智公公被說「來自沒有愛的家庭」 落淚心疼爸媽
洪詩近期因無私照顧患有失智症的公公，備受討論，她日前親自發文，解釋丈夫李運慶一家人並沒有推卸照顧責任。她23日出席活動，坦言心情受到影響，關於網友說是來自「沒有愛的家庭」，洪詩沉默良久，忍不住落淚：「願意付出愛的人為什麼一定是缺愛的人？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 8則留言
前夫李亞鵬才爆欠1億！曝王菲19歲女兒「封鎖爸爸」 他嘆：痛苦死了
天后王菲與第二任丈夫李亞鵬於2013年離婚，結束8年婚姻，然而李亞鵬近年來深陷財務危機，近日爆出他所創辦的嫣然天使兒童醫院積欠2600萬人民幣（約1.18億新台幣）的房租，讓李亞鵬再度登上熱搜話題。近日李亞鵬在一段直播中分享與女兒李嫣的相處點滴，透露曾多次遭女兒封鎖好友，直呼「痛苦死了」，後來才轉念認為身為父母付出應該不求回報。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4則留言
戲裡許願戲外成真！高允貞IG追蹤破千萬 金宣虎留言祝賀甜翻
Netflix劇集《愛情怎麼翻譯》開播後掀起追劇熱潮、話題不斷，由高允貞、金宣虎主演的組合，被大批觀眾狂讚「化學反應爆表」，兩人互動也從戲裡延伸至戲外，同樣讓粉絲嗑到不行。隨著劇集熱播，主演人氣也直線飆升，其中高允貞更迎來重要里程碑，個人IG的粉絲追蹤數正式突破一千萬。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2則留言
「野生趙露思」現身夜市擺攤！素顏零偽裝賣「7元蛋糕」驚喜真相曝光
中國大陸女星趙露思近日再度成為話題焦點。才剛憑戲劇「許我耀眼」重新站穩腳步的她，竟被網友直擊現身海南夜市擺攤，素顏上陣、圍裙加身，親手下廚做起小吃，毫無明星包袱的模樣，迅速在社群掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 47則留言
票房告急？魏如萱開唱倒數僅最低2票價完售 深夜發文吐心聲
魏如萱將於2月7日、8日連兩天登上台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，但售票狀況卻傳出警訊。售票網上，兩場演出僅最便宜的880元與1680元門票已完售，其餘票區仍有空位，銷售進度似乎不如預期；魏如萱昨（22日）晚間在社群發文，以長文向歌迷真情喊話，邀請願意「坐下來聽她唱歌的人」走進小巨蛋。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 93則留言
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 34則留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 1 天前 ・ 33則留言
隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相
女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 28則留言
余祥銓愛妻柔柔痛失至親！祖孫溫馨互動曝 淚別「世界最棒阿嬤」
余祥銓愛妻柔柔經常透過社群平台分享生活點滴，今（22）日清晨卻一改往日歡樂氛圍，沉痛宣布奶奶離世噩耗。她坦言深知生老病死是人生必經之路，但還是相當不捨，心碎告白：「我的阿嬤，妳是世界最棒的阿嬤，我愛你。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
談胡瓜、民視糾紛 徐乃麟讚他「很有智慧」
主持大哥胡瓜與民視《綜藝大集合》的合約爭議，在雙方關係一度緊張後，傳出胡瓜將續留主持，但胡瓜對民視向外界放話，並表示：「希望民視盡量用錢污辱我，但不要光講。」而同樣是大牌主持人的徐乃麟，則稱讚胡瓜很有智慧。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4則留言
《陽光女子合唱團》票房衝破億！日本連線為翁倩玉慶生
《陽光女子合唱團》票房衝破億！日本連線為翁倩玉慶生EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 2則留言
唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走
唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走EBC東森娛樂 ・ 5 天前 ・ 1則留言
王月昏迷2度動開顱手術 女兒代發聲吐現況
60歲資深女星王月去（2025）年突然在社群透露身體出狀況，11月時在家暈倒、頭撞地昏迷，隨即送醫進行開顱手術，於是又在醫院昏迷了5天，醒來後感到呼吸困難，直到12月底再一次動手術將頭蓋骨復原。對此，好友主持人陳鴻近日表示聯繫上王月的女兒，並揭露王月2度手術的近況。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 10則留言
29歲女模柯柯癌逝！「張立東、溫妮」悲痛發聲 哀悼：勇敢又美麗
台灣模特兒柯柯（Chloe）2021年因視力模糊症狀遲遲未改善，就醫接受核磁共振檢查後，發現腦內長了近10公分大的腫瘤，隨後順利開顱切除。未料她去年初再度確診惡性心臟血管肉瘤，儘管積極接受治療，仍於今（22）日上午病逝，得年29歲。消息曝光後，粉絲紛紛湧入社群留言表達不捨，演藝圈友人也陸續發聲哀悼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
甄子丹女兒「低胸辣腿」慶生22歲 10年前超反差舊片被翻出
香港武打巨星甄子丹與名模妻汪詩詩婚後育有一對兒女，其中女兒甄濟如（Jasmine）不僅遺傳了媽媽的好基因，也跟隨父母腳步進入演藝圈。而19日迎來22歲生日的甄濟如，日前就大方曬出穿著低胸、露出辣腿的慶生近照，還公開10年前的影片，立刻引起網友討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
盜用陳漢典Lulu婚紗照！詐騙集團慘翻車 秒被識破被罵翻
陳漢典與Lulu去年驚喜宣布結婚喜訊，正式成為演藝圈銀色夫妻的他們先前曝光遠赴日本富士山拍攝的婚紗照，讓大家看了直呼好浪漫！沒想到，這組照片卻被詐騙集團拿來騙人，不過也因為這對夫妻名氣太高，讓詐騙集團馬上被識破，當場成為詐騙的尷尬翻車現場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
38歲張齡予宣布懷二胎！ 當眾戳氣球「揭曉性別」
38歲主播張齡予23日出席《健康零距離》三週年慶祝儀式，同時驚喜宣布自己再度懷孕的喜訊，在攝影機前戳默契球公布寶寶性別，二胎為女兒。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 7則留言
出事了！ 姚淳耀合照郭書瑤貼太近 「小耀耀站起來」 超尷尬
郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》與姚淳耀的戀情終於開花結果，卻在一次貼身合照後，男方的下半身竟然出現「生理反應」。談起這段劇情，姚淳耀也害羞坦承「有塞東西」進去。郭書瑤劇中與百白打賭，若能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更向多年好友姚淳耀表白，甚至主動索吻。姚淳耀也招認，拍攝自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【Disney+2026韓劇片單】金宣虎&裴秀智《魅惑》、IU&邊佑錫《21世紀大君夫人》、申敏兒&李鍾碩《再婚皇后》超頂CP組合強強聯手！
Disney+近幾年公開《MOVING異能》、《照明商店》等劇，都有相當好的反響，緊接著Disney+將在2026年大舉推出眾多重量級片單，不少大咖明星攜新作回歸！而Disney+今年2026韓劇片單相當精彩，包括金宣虎&裴秀智《魅惑》邊佑錫&IU《21世紀大君夫人》、申敏兒&李鍾碩《再婚皇后》等男女神新作都在Disney+公開！趕緊一起搶先來看2026華麗片單陣容！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 9 小時前 ・ 1則留言