趙傳〈歲月也搶不走的東西〉 帶給歌迷力量

記者王丹荷／綜合報導

趙傳去年在超犀利趴演出，獻唱典歌曲〈我是一隻小小鳥〉、〈我終於失去了你〉、〈愛要怎麼說出口〉等全場首首大合唱，勾起歌迷的回憶殺，2026年新歌〈歲月也搶不走的東西〉唱出你我內心那塊還沒被搶走的東西，盼透過溫暖的歌聲感受歌詞裡那份「所謂的年輕無關年齡是一種心境」，從〈我是一隻小小鳥〉帶給歌迷很多鼓勵，他也希望藉由新歌帶給大家力量。

相距《老不休》專輯，趙傳隔了5年推出新單曲跟大家見面；近年來忙著巡迴的趙傳，不僅是演出，在音樂上也繼續努力散發熱情，從2022年起展開的幾場大型演唱會《人生大夢》、《給所有知道我名字的人》，總計超過41場巡迴，場場爆滿、場內情緒翻騰，所有人都跟著台上的趙傳一起搖滾，他說：「巡演看到台下有很多老朋友、新朋友，我也告訴自己要好好再唱首新歌送給大家。」因此在2026年推出全新作品〈歲月也搶不走的東西〉。

2026年的趙傳，搖滾精神不減，於今年2月、3月即將把他的演唱會帶到美國以及更多城市與歌迷見面，2月15日先在《給所有知道我名字的人》演唱會LA洛杉磯站Yaamava’Theater已開賣，3月7日拉斯維加斯站1月27日全面開賣，在迎來演場會的同時，這首全新單曲〈歲月也搶不走的東西〉也象徵新的一年開始，將會有更多趙傳作品與大家見面。

趙傳推出全新單曲〈歲月也搶不走的東西〉。（相信音樂提供）