趙傳5月北流開唱 在家重訓維持最佳狀態

趙傳敲鑼讓全台聽到「馬到成功」的聲音。

趙傳最新世界巡迴演唱會《給所有知道我名字的人》於台北站將於5月23日在北流行，也是本次巡演的最終場；他透露這一輪巡演主要以「講故事」為主，從自己音樂成長的經歷出發，分享從小學唱歌、學彈吉他，到自彈自唱校園民歌，再到最終發現自己更適合搖滾，組樂團的過程。演唱會現場除了歌曲演繹，也穿插許多生活趣事與音樂啟蒙回憶的點滴。

趙傳多年來保持運動與飲食控制維持身材，曾因為在家重訓被鄰居抗議。

為了保持完美的舞台表現，趙傳強調平日的練習與鍛鍊不可或缺。他每週都會固定練唱，並透過彩排熟悉設備特性，了解如何調整聲音與體力狀態，強調「欲善其事，必先利其器」，熟悉器械與場地，才能維持高音與演唱整場的狀態。他也會在家中進行練唱，笑說曾經被鄰居抗議，竟是因為晚上9點在家重訓，器材的聲音吵到鄰居，趙傳問：「但有時我10點還在練唱，不會吵到你們嗎？」鄰居竟回：「如果你唱歌我們很OK喔。」後來他也將健身器材換到另一個房間，避免再吵到別人。

趙傳在記者會現場演唱〈我是一隻小小鳥〉，輕輕鬆鬆飆高音。

在飲食與體重管理上，趙傳目前維持66公斤的最佳狀態。他回顧出道初期體重僅62公斤，為應付演唱負荷一度增至71公斤，後來調整飲食與運動，身體自然形成平衡機制，過重就自動消耗，過輕就增加攝取。他強調多年累積的經驗讓他能更精準掌握自身狀態，保持最佳演出體力與聲音表現。趙傳每週至少打兩次球，有時找人打三對三籃球，也會一個人投籃練習。膝蓋受傷期間，他改以游泳作為主要運動，保持體能與心肺狀態。他表示，打球不僅是鍛鍊，也是一種減壓方式，能幫助了解自己身體狀況與調整體能。

當被問及小孩是否會來看演唱會，趙傳表示，孩子們已經長大，各自有自己的生活，對於外界關心他的感情狀況，他笑說：「我現在過得蠻開心的。」他提到，孩子曾經希望他和前妻破鏡重圓，但長大後也明白，有些事情過了就過了，不能強求。對於未來，他認為最重要的是看緣份，遇到合得來的人最關鍵。「2026趙傳《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會台北站」5/23將於北流重磅登場， 門票將於2/8中午12:00在KKTIX及全家FamiPort正式啟售。

