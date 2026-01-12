趙又廷《秋雪漫過的冬天》新開播 翻拍IU、李善均神級韓劇《我的大叔》 能否超越原版？劇情亮點一次看
【文／孔渠】趙又廷、張子楓領銜主演的 2026 開年大劇《秋雪漫過的冬天》已於 1/10 正式開播！本劇改編自IU、李善均主演的神級韓劇《我的大叔》，挑戰經典引發全網熱議。當溫潤大叔遇上倔強少女，這對實力派組合能否超越原版？本文深度解析劇情亮點。
🍿《秋雪漫過的冬天》線上看推薦：
主演：趙又廷、張子楓
播出日期：2026年1月10日
播出平台：YOUKU
1. 翻拍高分神級韓劇
《秋雪漫過的冬天》最大的話題點，無疑是改編自被劇迷奉為「人生電視劇」的韓劇《我的大叔》。原版在IMDb評分9.0、豆瓣評分9.4 超高分，以細膩喪鬱的基調治癒了無數觀眾。翻拍此劇無異於「戴著腳鐐跳舞」，既要保留原版那種「在無邊黑暗中尋找微光」的核心精神，又要避免水土不服。從首播來看，本劇沒有盲目複製韓版的冷冽色調，而是注入了更多中式生活的煙火氣與複雜的人情世故，試圖講述一個更符合中國社會語境下，關於中年危機與底層掙扎的故事。
2. 趙又廷演繹「沉默的疲憊感」
趙又廷飾演的男主角姜家齊（對應韓版朴東勳），是一位在職場與家庭夾縫中求生存的中年大叔，生活充滿勞碌與疲憊。不同於李善均演繹的那種極致的沈默與壓抑，趙又廷的版本多了一份溫潤與儒雅。他在劇中展現了極佳的「微表情」控制力，將一個中年男人的疲憊、妥協，以及為了責任而硬撐的狀態演繹得入木三分。觀眾能從他幾次欲言又止的眼神中，看到角色內心崩塌的邊緣。
3. 張子楓從「國民妹妹」到「孤獨野獸」
張子楓飾演的梁知安（對應韓版李至安）是全劇最驚豔的選角。童星出身的她，徹底打破了以往乖巧的「國民妹妹」形象，演活了一個在社會底層摸爬滾打、渾身帶刺的年輕女孩。為了貼合角色，張子楓在劇中幾乎素顏出鏡，眼神空洞冷漠，卻又帶著警惕如野獸般的光芒。她精準捕捉了原版 IU 角色的精髓，那種因為過早承受生活重擔而產生的厭世感，讓觀眾看了既心痛又起雞皮疙瘩。
4. 懸疑與生活的平衡
《秋雪漫過的冬天》由《漫長的季節》編劇于小千等團隊執筆，這是品質的強力保證。于小千擅長描寫具有時代感與地域特色的「生活向懸疑」，這與原版劇情中涉及竊聽、公司內鬥的元素不謀而合。在劇本改編上，編劇不僅僅保留了男女主的複雜關係，更加強了周圍群像的刻畫。他將原版中，韓國特有的前後輩文化、財閥體制，巧妙轉化為中國職場的辦公室權力鬥爭，避免了翻拍劇常見的「懸浮感」。
5. 獨特的美學氛圍
與韓版首爾那種乾燥、冷冽、色調灰暗的都市疏離感不同，《秋雪漫過的冬天》選擇了充滿層次感的重慶山城作為背景。導演利用霧氣、連綿的陰雨、錯落的階梯和老舊的居民樓，營造出一種溼潤、黏稠且壓抑的氛圍。這種視覺語言非常成功地具象化了劇名中的「秋雪」與「冬天」意象，既有物理上的隔離，又有心理上的沈重，為兩位主角的相遇提供了一個充滿詩意與哀愁的舞台。
6. 關鍵情節的改動
原版中，女主角對男主角的「全天候竊聽」是推動關係發展的核心設定，但陸劇版在審查制度下，這一情節如何落地是最大的難點。新版對此進行了巧妙的微調，改用「情侶追蹤App」來軟化，雖然保留了竊聽這一行為作為女主角最初「抓住把柄」的手段，但弱化了其技術層面的誇張感，轉而更多地強調女主角通過聲音對男主角生活的「窺探」與「共情」。編劇加重了女主角主觀視角的描寫，讓竊聽不再僅僅是犯罪工具，而成為兩個孤獨靈魂在不見面時的一種精神連結與救贖通道。
7. 超越愛情的「理解」
《秋雪漫過的冬天》最打動人心之處，在於它界定了一種超越傳統愛情與親情的關係。趙又廷與張子楓在劇中兩個同樣背負十字架的人，在茫茫人海中認出了彼此的傷口。目前播出的劇情著重鋪陳這種「同病相憐」的默契，男主對女主的幫助出於善良與憐憫，女主對男主的關注始於利用終於依賴。這種克制、隱忍且純粹的「懂得」，在當下充滿工業糖精的偶像劇市場中顯得尤為珍貴，也是本劇最大的淚點所在。
其他人也在看
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 50
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 39
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 75
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 3 天前 ・ 28
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 17
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 20 小時前 ・ 120
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
陳漢典、Lulu婚禮前釋出絕美婚紗照！蕾絲馬甲再現頭紗吻、珍珠皇冠來自這夢幻牌
婚禮還沒到，浪漫氛圍已經先到來了！即將在1月25日舉行正式婚宴的陳漢典與Lulu，在今天（6日）搶先釋出在日本富士山與河口湖取景的婚紗照，三套來自Demetrios Bridal Room 旗下風格截然不同卻同樣細膩的造型，把「典雅、浪漫、marie claire 美麗佳人 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
《巨洪》越罵越紅？6部「AI人工智慧」韓劇推薦：朴寶劍《夢境》感人，「這部」超驚悚
最近在Netflix播出的《巨洪》被罵翻了！由於播出前標榜著「罕見災難」、「好萊塢等級」而掀起大眾高度期待，但前半段卻讓不少觀眾看得霧煞煞，直到後面才發現是一部結合AI科幻、新人類、末世等多種元素的電影，評價十分兩極。除了《巨洪》之外，近幾年與AI、人工智慧相關的韓劇越來越多，去年上映的《夢境》也是其中之一！Beauty美人圈 ・ 1 天前 ・ 1
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 1 天前 ・ 27
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 11
李帝勳《模範計程車3》結局太敢拍！影射尹錫悅戒嚴飆出高收視
韓劇《模範計程車3》在昨天（10日）播出完結篇，系列作每一季皆緊扣近期社會時事，這一季也被網友挖出最終單元疑似影射韓國前總統尹錫悅的戒嚴風暴事件，為第三季畫下震撼句點。最後一集全國收視率達13.3%，瞬間最高收視飆達16.6%，播出期間更一舉打破friDay影音平台紀錄，創下全新收視連霸佳績。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
阿信合體F3又慘摔！吳建豪「驚險反應曝光」周杰倫：應該親下去
「五月天」阿信去年底合體「F3」言承旭、吳建豪、周渝民在上海舉辦演唱會，卻意外踩空跌落約2公尺高舞台，所幸僅輕微皮肉傷，並無大礙。沒想到相隔不到1個月，他昨（11）晚演出時又在舞台上摔倒，甚至連帶讓吳建豪也差點摔倒，驚險瞬間讓台下觀眾捏了一把冷汗，事後所屬相信音樂也透過社群平台發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走
趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 2
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 1 天前 ・ 17
金球獎／主持人狂虧李奧納多！當眾酸「女友都未滿30歲」 他尷尬反應曝
第83屆金球獎今（12）日於洛杉磯盛大登場，除了得獎名單備受關注，典禮開場的主持人口秀同樣成為全場焦點。51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑電影《一戰再戰》角逐影帝，卻在主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）的「毒舌洗禮」下，再度被調侃多年來備受討論的感情話題，現場笑聲不斷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前 ・ 發表留言