趙又廷《秋雪漫過的冬天》新開播 翻拍IU、李善均神級韓劇《我的大叔》 能否超越原版？劇情亮點一次看

《秋雪漫過的冬天》正在熱播中。圖／YOUKU

【文／孔渠】趙又廷、張子楓領銜主演的 2026 開年大劇《秋雪漫過的冬天》已於 1/10 正式開播！本劇改編自IU、李善均主演的神級韓劇《我的大叔》，挑戰經典引發全網熱議。當溫潤大叔遇上倔強少女，這對實力派組合能否超越原版？本文深度解析劇情亮點。

🍿《秋雪漫過的冬天》線上看推薦：

主演：趙又廷、張子楓

播出日期：2026年1月10日

播出平台：YOUKU

1. 翻拍高分神級韓劇

《秋雪漫過的冬天》最大的話題點，無疑是改編自被劇迷奉為「人生電視劇」的韓劇《我的大叔》。原版在IMDb評分9.0、豆瓣評分9.4 超高分，以細膩喪鬱的基調治癒了無數觀眾。翻拍此劇無異於「戴著腳鐐跳舞」，既要保留原版那種「在無邊黑暗中尋找微光」的核心精神，又要避免水土不服。從首播來看，本劇沒有盲目複製韓版的冷冽色調，而是注入了更多中式生活的煙火氣與複雜的人情世故，試圖講述一個更符合中國社會語境下，關於中年危機與底層掙扎的故事。

《秋雪漫過的冬天》翻拍韓劇《我的大叔》。圖／YOUKU

2. 趙又廷演繹「沉默的疲憊感」

《秋雪漫過的冬天》故事充滿陰暗中的溫暖。圖／YOUKU

趙又廷飾演的男主角姜家齊（對應韓版朴東勳），是一位在職場與家庭夾縫中求生存的中年大叔，生活充滿勞碌與疲憊。不同於李善均演繹的那種極致的沈默與壓抑，趙又廷的版本多了一份溫潤與儒雅。他在劇中展現了極佳的「微表情」控制力，將一個中年男人的疲憊、妥協，以及為了責任而硬撐的狀態演繹得入木三分。觀眾能從他幾次欲言又止的眼神中，看到角色內心崩塌的邊緣。

3. 張子楓從「國民妹妹」到「孤獨野獸」

張子楓飾演的梁知安（對應韓版李至安）是全劇最驚豔的選角。童星出身的她，徹底打破了以往乖巧的「國民妹妹」形象，演活了一個在社會底層摸爬滾打、渾身帶刺的年輕女孩。為了貼合角色，張子楓在劇中幾乎素顏出鏡，眼神空洞冷漠，卻又帶著警惕如野獸般的光芒。她精準捕捉了原版 IU 角色的精髓，那種因為過早承受生活重擔而產生的厭世感，讓觀眾看了既心痛又起雞皮疙瘩。

張子楓飾演女主角梁知安。圖／YOUKU

4. 懸疑與生活的平衡

《秋雪漫過的冬天》由《漫長的季節》編劇于小千等團隊執筆，這是品質的強力保證。于小千擅長描寫具有時代感與地域特色的「生活向懸疑」，這與原版劇情中涉及竊聽、公司內鬥的元素不謀而合。在劇本改編上，編劇不僅僅保留了男女主的複雜關係，更加強了周圍群像的刻畫。他將原版中，韓國特有的前後輩文化、財閥體制，巧妙轉化為中國職場的辦公室權力鬥爭，避免了翻拍劇常見的「懸浮感」。

《秋雪漫過的冬天》由《漫長的季節》編劇于小千執筆。圖／YOUKU

5. 獨特的美學氛圍

《秋雪漫過的冬天》背景設定在重慶。圖／YOUKU

與韓版首爾那種乾燥、冷冽、色調灰暗的都市疏離感不同，《秋雪漫過的冬天》選擇了充滿層次感的重慶山城作為背景。導演利用霧氣、連綿的陰雨、錯落的階梯和老舊的居民樓，營造出一種溼潤、黏稠且壓抑的氛圍。這種視覺語言非常成功地具象化了劇名中的「秋雪」與「冬天」意象，既有物理上的隔離，又有心理上的沈重，為兩位主角的相遇提供了一個充滿詩意與哀愁的舞台。

6. 關鍵情節的改動

《秋雪漫過的冬天》做了不少情節改動。圖／YOUKU

原版中，女主角對男主角的「全天候竊聽」是推動關係發展的核心設定，但陸劇版在審查制度下，這一情節如何落地是最大的難點。新版對此進行了巧妙的微調，改用「情侶追蹤App」來軟化，雖然保留了竊聽這一行為作為女主角最初「抓住把柄」的手段，但弱化了其技術層面的誇張感，轉而更多地強調女主角通過聲音對男主角生活的「窺探」與「共情」。編劇加重了女主角主觀視角的描寫，讓竊聽不再僅僅是犯罪工具，而成為兩個孤獨靈魂在不見面時的一種精神連結與救贖通道。

7. 超越愛情的「理解」

《秋雪漫過的冬天》故事充滿陰暗中的溫暖。圖／YOUKU

《秋雪漫過的冬天》最打動人心之處，在於它界定了一種超越傳統愛情與親情的關係。趙又廷與張子楓在劇中兩個同樣背負十字架的人，在茫茫人海中認出了彼此的傷口。目前播出的劇情著重鋪陳這種「同病相憐」的默契，男主對女主的幫助出於善良與憐憫，女主對男主的關注始於利用終於依賴。這種克制、隱忍且純粹的「懂得」，在當下充滿工業糖精的偶像劇市場中顯得尤為珍貴，也是本劇最大的淚點所在。