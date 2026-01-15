趙又廷霸氣告白：老婆最懂我！ 10年婚姻超舒服「不用多說她都理解」

1月13日，趙又廷在宣傳新劇時接受訪問，罕見談到與高圓圓的婚姻生活，直言妻子是「世界上最懂我的人」，相關發言引起不少討論。

趙又廷在訪談中表示，高圓圓對他的理解程度遠超過身邊其他人，也讓他由衷覺得自己很幸運。他形容，兩人之間的溝通幾乎沒有門檻，「這個世界上有一個跟你很同步、很同頻的人，不用多說，她就懂，也能理解你正在經歷什麼、此刻需要的是什麼」，很多時候，只是靜靜陪在彼此身邊，就已經足夠。他認為，這樣的「無言陪伴」是婚姻中最珍貴的部分，能夠治癒彼此。

趙又廷曾提到，感情並不是自然就能長久，而是需要用心經營與把握；高圓圓則說兩人性格相似，減少了磨合壓力，也習慣直接說出自己的需求。她提到，自己情緒起伏時，趙又廷會即時傾聽、協助整理情緒，不讓問題累積到隔天。結婚將近12年，兩人的感情依然穩定，也成為許多人羨慕的神仙夫妻。

