趙又廷《秋雪漫過的冬天》首播好評：改編IU《我的大叔》自帶被審體質，「人生狠狠待你，卻仍懷抱善意」惹共鳴
《秋雪漫過的冬天》1/10空降開播後，雖然沒什麼太大宣傳，卻在網路上悄悄引起一波好評，網友與媒體們幾乎一致認同改編得恰到好處，趙又廷和張子楓的演繹方式也有著自己的獨特味道。目前《秋雪漫過的冬天》網播熱度雖還未拔得頭籌，但已經小贏剛收官的古裝劇《逍遙》，可以說是已經默默養成追劇群的實力好劇。
《秋雪漫過的冬天》劇情｜小苦瓜治癒彼此
《秋雪漫過的冬天》劇情主線聚焦兩個不被生活善待的小苦瓜，在社會與生活的重壓中，意外碰撞並且互相療癒彼此的人生。女主角周遇安（張子楓飾演）出身貧寒，背著替父還債的現實負擔，每天被經濟重擔推著走，生命的每分每秒都在為著安養祖母、還債而燃燒，於是麻木自己，過著不斷為錢奔走、行屍走肉的日子。男主角姜家齊（趙又廷飾演）看似是製藥公司的高級主管，但實際上生活卻破破爛爛，兒子在外上學，與妻子的關係已經難以再縫補，幾乎沒有愛情。而在公司則是因為做正確的事情而被捲入職場鬥爭，安穩的日子不再。
因為姜家齊仗義執言，讓職場高管無法申請新藥上市，公司的CEO顧辰又與姜家齊的妻子有染，於是顧辰找上缺錢的周遇安，讓她用自己的方式逼走姜家齊。周遇安帶著目的接近姜家齊，姜家齊也因防備而冷處理，兩人一開始相互排斥，但姜家齊的善良與溫暖讓周遇安無法坐視不管，而姜家齊也漸漸看見周遇安的辛苦與倔強。相差17歲的兩人牽扯越來越深，兩個人的世界也漸漸產生不同的變化。
《秋雪漫過的冬天》評價1｜改編得恰到好處
《秋雪漫過的冬天》改編自治癒系韓劇神作《我的大叔》，如何拿捏改編的力道正是重點，甚至有些媒體預言《秋雪漫過的冬天》根本自帶被批判的體質。在豆瓣上的長評與短評可以看出，很多觀眾會先把《秋雪漫過的冬天》放在「還原度」與「風格化」兩條軸線上評分。
有觀眾稱讚「還原與本土化拿捏得很到位」，願意繼續追下去。也有另一派聲音認為，翻拍神作本就吃虧，會覺得某些段落在模仿原作節奏，情緒轉折不夠自然，尤其因為《我的大叔》實在太多人看過且非常熟悉了，觀眾更容易拿來比較且有先入為主的想法。
以劇情中，原作IU之所以對大叔越來越熟悉，是因為「竊聽」這件事，但因為在中國是不允許「竊聽」的，因此在劇中改成使用約會定位App，被媒體普遍大讚改得非常聰明且合理。
《秋雪漫過的冬天》評價2｜趙又廷的克制感
趙又廷在《秋雪漫過的冬天》中飾演的姜家齊被認為非常成功奪得觀眾好感，關鍵在於他把在都市中的隱忍和克制感演繹得非常剛好。姜家齊的角色被網友們認為雖被人生狠狠對待，卻仍舊對周遇安懷抱一絲善意，因此引發網友共鳴。
而且最大關鍵在於姜家齊是已婚男子，加上與周遇安的年齡落差太大，因此如果一開始就太過友善，就會顯得太油且不討喜。趙又廷飾演的姜家齊卻在抗拒中流露對周遇安的同情與心疼。像是看見她戴著墨鏡，只說了一句「這裡蠻暗的」；看見周遇安光著腳踝似乎沒穿襪子，只說了一句「腳不冷嗎？」而看見周遇安受傷在超市偷偷用藥又放回架上，姜家齊並未多說，只是把周遇安用過的東西放進自己的購物籃裡埋單，是一種有抗拒與距離感的善良。
《秋雪漫過的冬天》評價3｜張子楓自帶倔強感
《秋雪漫過的冬天》張子楓飾演周遇安，為了癱瘓的奶奶一間扛起生活重擔，被青梅竹馬欺壓，又為錢不斷奔走，幾乎耗盡力氣。但張子楓在演繹這樣的周遇安時，眼神中總是透露出一股難以掩飾的倔強感，彷彿命運再怎麼碾壓自己也不願低頭，總有看見光亮的一天。相較於IU的破碎感，張子楓的選角從一開始就引來不少討論，網友們聚焦在張子楓的眼神、沈默究竟能不能讓人心疼而不惹人反感。
《秋雪漫過的冬天》評價4｜厭世職場太有共感
《秋雪漫過的冬天》劇情中的職場鬥爭是把兩個主角綁在一起的工具，而職場鬥爭可別說誇張，現實生活中大家遇過的職場鬥爭說出來可能都比戲劇更戲劇。當這樣的劇把重點擺在令人厭世的職場，不斷打磨自己的社會重擔，讓一眾每天生活得喘不過氣的觀眾很有共感，甚至也被療癒，因為劇中主角比自己更衰、更喪，相較之下，自己每天面對的壓力似乎也就好過了那麼一點點。
《秋雪漫過的冬天》評價5｜很衰很喪卻不賣慘
《秋雪漫過的冬天》從一開局就以非常沉重的調性開場，張子楓飾演的周遇安、趙又廷飾演的姜家齊，過著自己每天的破日子，但你卻不會看見他們賣慘、哭天喊地，而是面無表情繼續把自己當牛馬過下去。而配角們偶發的笑點則是讓劇情輕快起來的小調劑，在這樣的配合比例下，讓劇情很貼地寫實，不會樂天到不切實際，又不至於苦到吞不下。有媒體認為是承接了2025爆款職場劇《蠻好的人生》的魅力，看好《秋雪漫過的冬天》不走童話、不賣慘的風格調性。
《秋雪漫過的冬天》評價6｜人生本不是撒糖就能解決
《秋雪漫過的冬天》直到第七集開頭，周遇安掂起腳尖親了姜家齊一下，兩人之間的距離似乎才有了打亂重置的可能，而這個吻甚至只是周遇安想要暗算姜家齊的一個伎倆而已。可以說整部劇都不是用夢幻式的戀情，童話故事來當作主調，顛覆了近年來大受歡迎的霸總、灑糖等滿滿戀愛套路，卻讓人一集接著一集看下去。
《秋雪漫過的冬天》評價7｜善意細節滿滿
雖然不是以浪漫戀情為主軸，但不得不說，承接了《我的大叔》的細節感，《秋雪漫過的冬天》也在很多劇情細節上讓人會心一笑，可以說是在厭世的人生中有著密密麻麻的小治癒。像是兩人搭電梯，鬼靈精的周遇安，見到上級譏諷姜家齊的時候，會偷偷按下沒有人的那一層電梯，讓壞主管提前出電梯。
而姜家齊也會在同事們嘲笑的周遇安戴墨鏡時出聲解圍，還有前面提到周遇安受傷沒錢包紮，偷偷在超市拆了藥水來用，姜家齊在後面悄悄為商品結帳。就像是在生活狠狠待你的時候，卻有人用善意為你悄悄防守，於是即使這麼又衰又喪的日子，還是能夠繼續走下去，直到守得雲開、看見光亮的那一天。
《秋雪漫過的冬天》在優酷播出，預計總集數28集。
延伸閱讀
《今天開始是人類》分集劇情 叛逆九尾狐金惠奫，幫人類達成願望賺暴利，攪亂羅門的人生，共譜人狐浪漫史
《愛情怎麼翻譯？》好看嗎？6點評價：金宣虎與高允貞「我喜歡你，全世界知道也無妨！」多拉美這角色意外有趣
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
其他人也在看
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 87
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 213
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 5
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 13
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 165
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 20 小時前 ・ 203
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 806
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 62
美喊記憶體課100%關稅！外媒點2台廠有麻煩
[NOWnews今日新聞]記憶體報價自2025年下半年起漲，市場出現結構性失衡，相關個股因報價上漲獲利大飆升，連帶讓股價大幅上漲，台股記憶體概念股飆風不止；不過，美國商務部長盧特尼克近日揚言對記憶體課...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 71
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 35
高雄市長民調賴瑞隆輸柯志恩6.3% 名嘴分析扭轉頹勢2大關鍵
民進黨高雄市長初選上週出爐，由賴系人馬賴瑞隆驚險出線。不過根據《ETtoday民調雲》最新民調結果，2026高雄市長選舉，國民黨立委柯志恩以44％支持度領先賴瑞隆的37.7％。對此，政論名嘴黃暐瀚一點都不意外，直言這就是藍營在高雄的基本盤，但距離投票還有10個月的時間，綠營這邊有2方面後續值得觀察，輸贏其實還很難說。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 69
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 28
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
早餐店因病停業！萬人見「這幕」淚讚喊：做人太成功
生活中心／曾詠晞報導16日一名網友在臉書社團分享一張動人照片，並配文「鐵捲門上有洋蔥」來表達心中的感動。位於台北市市民大道附近的一家老字號早餐店，近期因老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出休息告示。沒想到原本簡單的公告，竟意外被滿滿的「祝福留言」包圍，熟客們自發的在門口張貼字條為老闆打氣。這幕充滿溫馨的畫面被上傳至許多臉書社團後，隨即引發萬人按讚，不禁讓網友感嘆「哇…好成功的一間店」。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 4
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 2 天前 ・ 37
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 1