趙又廷《秋雪漫過的冬天》首播好評：改編IU《我的大叔》自帶被審體質，「人生狠狠待你，卻仍懷抱善意」惹共鳴

《秋雪漫過的冬天》1/10空降開播後，雖然沒什麼太大宣傳，卻在網路上悄悄引起一波好評，網友與媒體們幾乎一致認同改編得恰到好處，趙又廷和張子楓的演繹方式也有著自己的獨特味道。目前《秋雪漫過的冬天》網播熱度雖還未拔得頭籌，但已經小贏剛收官的古裝劇《逍遙》，可以說是已經默默養成追劇群的實力好劇。

《秋雪漫過的冬天》劇情｜小苦瓜治癒彼此

《秋雪漫過的冬天》劇情主線聚焦兩個不被生活善待的小苦瓜，在社會與生活的重壓中，意外碰撞並且互相療癒彼此的人生。女主角周遇安（張子楓飾演）出身貧寒，背著替父還債的現實負擔，每天被經濟重擔推著走，生命的每分每秒都在為著安養祖母、還債而燃燒，於是麻木自己，過著不斷為錢奔走、行屍走肉的日子。男主角姜家齊（趙又廷飾演）看似是製藥公司的高級主管，但實際上生活卻破破爛爛，兒子在外上學，與妻子的關係已經難以再縫補，幾乎沒有愛情。而在公司則是因為做正確的事情而被捲入職場鬥爭，安穩的日子不再。

因為姜家齊仗義執言，讓職場高管無法申請新藥上市，公司的CEO顧辰又與姜家齊的妻子有染，於是顧辰找上缺錢的周遇安，讓她用自己的方式逼走姜家齊。周遇安帶著目的接近姜家齊，姜家齊也因防備而冷處理，兩人一開始相互排斥，但姜家齊的善良與溫暖讓周遇安無法坐視不管，而姜家齊也漸漸看見周遇安的辛苦與倔強。相差17歲的兩人牽扯越來越深，兩個人的世界也漸漸產生不同的變化。

《秋雪漫過的冬天》評價1｜改編得恰到好處

《秋雪漫過的冬天》改編自治癒系韓劇神作《我的大叔》，如何拿捏改編的力道正是重點，甚至有些媒體預言《秋雪漫過的冬天》根本自帶被批判的體質。在豆瓣上的長評與短評可以看出，很多觀眾會先把《秋雪漫過的冬天》放在「還原度」與「風格化」兩條軸線上評分。

有觀眾稱讚「還原與本土化拿捏得很到位」，願意繼續追下去。也有另一派聲音認為，翻拍神作本就吃虧，會覺得某些段落在模仿原作節奏，情緒轉折不夠自然，尤其因為《我的大叔》實在太多人看過且非常熟悉了，觀眾更容易拿來比較且有先入為主的想法。

以劇情中，原作IU之所以對大叔越來越熟悉，是因為「竊聽」這件事，但因為在中國是不允許「竊聽」的，因此在劇中改成使用約會定位App，被媒體普遍大讚改得非常聰明且合理。

《秋雪漫過的冬天》評價2｜趙又廷的克制感

趙又廷在《秋雪漫過的冬天》中飾演的姜家齊被認為非常成功奪得觀眾好感，關鍵在於他把在都市中的隱忍和克制感演繹得非常剛好。姜家齊的角色被網友們認為雖被人生狠狠對待，卻仍舊對周遇安懷抱一絲善意，因此引發網友共鳴。

而且最大關鍵在於姜家齊是已婚男子，加上與周遇安的年齡落差太大，因此如果一開始就太過友善，就會顯得太油且不討喜。趙又廷飾演的姜家齊卻在抗拒中流露對周遇安的同情與心疼。像是看見她戴著墨鏡，只說了一句「這裡蠻暗的」；看見周遇安光著腳踝似乎沒穿襪子，只說了一句「腳不冷嗎？」而看見周遇安受傷在超市偷偷用藥又放回架上，姜家齊並未多說，只是把周遇安用過的東西放進自己的購物籃裡埋單，是一種有抗拒與距離感的善良。

《秋雪漫過的冬天》評價3｜張子楓自帶倔強感

《秋雪漫過的冬天》張子楓飾演周遇安，為了癱瘓的奶奶一間扛起生活重擔，被青梅竹馬欺壓，又為錢不斷奔走，幾乎耗盡力氣。但張子楓在演繹這樣的周遇安時，眼神中總是透露出一股難以掩飾的倔強感，彷彿命運再怎麼碾壓自己也不願低頭，總有看見光亮的一天。相較於IU的破碎感，張子楓的選角從一開始就引來不少討論，網友們聚焦在張子楓的眼神、沈默究竟能不能讓人心疼而不惹人反感。

《秋雪漫過的冬天》評價4｜厭世職場太有共感

《秋雪漫過的冬天》劇情中的職場鬥爭是把兩個主角綁在一起的工具，而職場鬥爭可別說誇張，現實生活中大家遇過的職場鬥爭說出來可能都比戲劇更戲劇。當這樣的劇把重點擺在令人厭世的職場，不斷打磨自己的社會重擔，讓一眾每天生活得喘不過氣的觀眾很有共感，甚至也被療癒，因為劇中主角比自己更衰、更喪，相較之下，自己每天面對的壓力似乎也就好過了那麼一點點。

《秋雪漫過的冬天》評價5｜很衰很喪卻不賣慘

《秋雪漫過的冬天》從一開局就以非常沉重的調性開場，張子楓飾演的周遇安、趙又廷飾演的姜家齊，過著自己每天的破日子，但你卻不會看見他們賣慘、哭天喊地，而是面無表情繼續把自己當牛馬過下去。而配角們偶發的笑點則是讓劇情輕快起來的小調劑，在這樣的配合比例下，讓劇情很貼地寫實，不會樂天到不切實際，又不至於苦到吞不下。有媒體認為是承接了2025爆款職場劇《蠻好的人生》的魅力，看好《秋雪漫過的冬天》不走童話、不賣慘的風格調性。

《秋雪漫過的冬天》評價6｜人生本不是撒糖就能解決

《秋雪漫過的冬天》直到第七集開頭，周遇安掂起腳尖親了姜家齊一下，兩人之間的距離似乎才有了打亂重置的可能，而這個吻甚至只是周遇安想要暗算姜家齊的一個伎倆而已。可以說整部劇都不是用夢幻式的戀情，童話故事來當作主調，顛覆了近年來大受歡迎的霸總、灑糖等滿滿戀愛套路，卻讓人一集接著一集看下去。

《秋雪漫過的冬天》評價7｜善意細節滿滿

雖然不是以浪漫戀情為主軸，但不得不說，承接了《我的大叔》的細節感，《秋雪漫過的冬天》也在很多劇情細節上讓人會心一笑，可以說是在厭世的人生中有著密密麻麻的小治癒。像是兩人搭電梯，鬼靈精的周遇安，見到上級譏諷姜家齊的時候，會偷偷按下沒有人的那一層電梯，讓壞主管提前出電梯。

而姜家齊也會在同事們嘲笑的周遇安戴墨鏡時出聲解圍，還有前面提到周遇安受傷沒錢包紮，偷偷在超市拆了藥水來用，姜家齊在後面悄悄為商品結帳。就像是在生活狠狠待你的時候，卻有人用善意為你悄悄防守，於是即使這麼又衰又喪的日子，還是能夠繼續走下去，直到守得雲開、看見光亮的那一天。

《秋雪漫過的冬天》在優酷播出，預計總集數28集。





