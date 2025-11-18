趙妮綺挺身護同學 反遭校園霸凌
25歲趙妮綺是張鈞甯公司簽下的新人，國中時曾參加SM選秀，媽媽極力反對年紀太小赴韓，高中畢業後才去漢陽大學表演系就讀，接觸過車銀優經紀公司，差點成為同門，「因為韓公司還是想做偶像，我比較傾向演員。」返台後，她的媽媽因為很喜歡張鈞甯，向公司寄履歷面試，喜歡公司像家人的氛圍感決定簽約。
趙妮綺18日和林毓家、許莉廷、許乃涵、呂慕堯等演員，出席公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》茶敘，該劇探討校園霸凌、藥物濫用等議題，趙妮綺坦言有過被霸凌經驗，國小時遇一群男生欺負特教班，有正義感挺身而出，沒想到反而成為被霸凌目標，「像是關到廁所、用籃球砸，或是抽屜會有蟑螂等。」狀況持續半年以上到一年，經過教育局介入溝通、更換老師後，狀況才有好轉，她直言，那段時間還滿難過，有一點不相信人，接觸表演課才找回自信。
許莉廷以《此時此刻》入圍金鐘新人獎受到關注，現在依舊到咖啡廳打工賺錢，自認閒不下來，一放鬆就會很緊張，素顏的她被粉絲認出，會親切答應合照，甚至有時被誤認成別的明星，她直接將錯就錯，「我會說對，下次再來喝咖啡。」
