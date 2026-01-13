趙娟週告別前東家！經紀人不捨發聲 正面迎擊「資源不公」傳聞

趙娟週確定離開經紀公司2S SPOTAINMENT，讓經紀人不捨地發聲。（圖／Threads@ihsuan0220）

綽號「Mimi」的韓籍啦啦隊趙娟週，自去年棒球賽季結束後，就鮮少有公開活動，就連隸屬的籃球啦啦隊Pilots Crew都未見班表行程，直至昨（12日）才證實與經紀公司2S SPOTAINMENT結束合作，也令外界傳聞四起。對此，前經紀人Sharon也發聲，不捨地曬出最後合影，祝福趙娟週未來一切順利。

Sharon昨晚透過社群曬出與趙娟週、李晧禎、Mingo一起吃火鍋的照片，證實與趙娟週結束長達兩年的合作。她不捨地說道，「12月的時候，大家一起吃了海底撈，替mimi舉辦了一個小小的派對，也在那天留下了這張照片。其實一直希望能把它留到像今天這樣的時刻再發出來。」

廣告 廣告

為何沒在第一時間發出Thank you 文？Sharon坦承，除了想等mimi先發聲以外，我並不太想用「道別」這樣的方式來發文，「因為經歷過晧禎事件之後，我始終深信，總有一天我們一定還會再相見，就讓我在這裡做一下夢吧。」

面對外界傳聞，Sharon正面回應，「我一直認為，任何合作都一定會有合與不合的地方，但公司絕對不存在所謂資源不公平的情況，因為在 2S 的每一個女孩，都是最閃耀、也都值得站上舞台的人。」

最後Sharon喊話，「我們永遠歡迎他在想回來的時候回來，同時也完全尊重他所做出的每一個決定。最後，衷心祝福 Mimi，未來一切順利。我會努力繼續為2S、為旗下的女孩創造更多成績。歡迎廠商來找我們合作，也希望你們可以繼續支持我們」。

至於趙娟週未來還會不會待在台灣職籃啦啦隊Pilots Crew，以及職棒統一獅啦啦隊Uni Girls，還有待官方發布說明。

更多中時新聞網報導

《冠軍之路》拍攝橫跨美日、耗3百小時 賴總統激推

外籍人力進病房 醫界促加快 護理師反彈

羅志祥勸「不要臉」抗酸民楊琳發片再出發