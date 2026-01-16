趙娟週宣布加盟新公司！4天前才證實解約原東家

趙娟週加入OG Entertainment 元老娛樂。(圖/ig@jjuya_o0o)

韓籍啦啦隊女神「Mimi趙娟週」，2024年起來台應援，同時加入中職統一獅啦啦隊「Uni Girls」與PLG璞園領航猿應援團「Pilots Crew」，籃球、棒球雙棲。剛離開前經紀公司的她，今（16日）正式宣布找到新東家，確定成為「OG Entertainment 元老娛樂」的一員。

趙娟週前公司2S SPOTAINMENT於12日發布聲明，證實雙方已在去年12月31日結束2年的合作，主因是趙娟週2025年8月起健康狀況異常，希望在冬季期間盡量休息，公司尊重她的決定，並給予最誠摯的祝福。

時隔4天，趙娟週今（16日）在社群宣布簽進OG Entertainment元老娛樂。她提到，雙方經過多次的溝通、交流，達成合作的共識，從今天起開始正式合作；她感謝粉絲一路的支持和厚愛，請大家持續關注並力挺。

趙娟週聲明全文

大家好

我是趙娟週 Mimi 。

今天藉由這個場合，懷著喜悅的心情，

正式向大家宣布

我將與 OG Entertainment 元老娛樂 展開合作。

透過與公司多次充分的溝通與交流，

雙方對此次合作達成共識，

並自今日起，正式攜手展開合作，

一同創造更多美好的成果。

今後有關工作及合作的相關洽詢，

請透過 OG Entertainment 聯繫，

也期待能與大家一同分享

未來所創造的美好成績。

衷心感謝一直以來

給予我不變支持與厚愛的粉絲們，

也請大家今後繼續關注

並支持我的活動。

