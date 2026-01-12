趙娟週掰了2年經紀公司！官方發聲明證實 「消失台灣應援」原因曝

趙娟週離開合作2年經紀公司2S SPOTAINMENT。（圖／翻攝自趙娟週IG）





韓籍啦啦隊女孩「Mimi」趙娟週2024年來台加入職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」，人氣居高不下，之後更雙棲職籃PLG桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew，但今年賽季卻未登場，引發外界猜測已經離隊，對此，經紀公司2S SPOTAINMENT今（12）日也發出聲明，證實雙方合作結束。

趙娟週與同為韓籍啦啦隊員的李晧禎、南珉貞、安芝儇、Mingo（朴旻曙）隸屬同一間經紀公司，而趙娟週自去年10月24日與南珉貞、Mingo出席車商活動，就再未公開露面，更出現經紀公司不幫她接工作的傳聞，近日有眼尖網友發現，經紀公司的官方社群悄悄將趙娟週名字移除，疑似已經解約。

對此，經紀公司2S SPOTAINMENT今日發布聲明表示：「本公司與趙娟週之個人經紀專屬合約，已於2025年12月31日正式且圓滿地結束。」公司同時也珍惜與趙娟週攜手共度的兩年時光，「衷心祝福她未來一切順利、好事相隨，也期盼未來若有機會，能再次合作。」

聲明中指出，趙娟週於去年8月因「健康狀況異常」，向公司表達希望於冬季期間盡量休息的想法，因此今年冬季除既有已約定之行程外，並未安排其他活動，「其後依趙娟週本人的意願，雙方於合約期滿日同步結束合作關係，本公司尊重其決定，並給予最誠摯的支持與祝福。」

2S SPOTAINMENT完整聲明

