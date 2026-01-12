趙娟週證實約滿離開2S！經紀人不忍發聲了「去年底早辦歡送會」

記者林汝珊／台北報導

韓籍啦啦隊員趙娟週證實離開經紀公司2S。（圖／記者劉彥池攝影）

統一獅韓籍人氣啦啦隊「Mimi」趙娟週，近日傳出離開台灣經紀公司2S SPOTAINMENT，引發眾多猜測，12日經紀公司2S發出聲明表示，依照趙娟週的個人意願，雙方約滿結束合作，2S大方給予祝福。

趙娟週被發現自公司官方社群「下架」，隨後證實已正式離開經紀公司。對此，趙娟週的經紀人 Sharon 也在社群平台發文，透露去年 12 月為她提前舉辦的小型歡送聚會。坦言並不想用「道別」來形容這段關係，認為過去曾有藝人離開後再度合作的經驗，因此始終相信未來仍有再次相遇的可能。

廣告 廣告

趙娟週經紀人Sharon表示，不想用道別來形容 。（圖／記者劉彥池攝影）

針對外界揣測公司內部資源分配不均的說法，Sharon也特別澄清，強調2S旗下的每一位女孩都值得被看見，並不存在所謂「資源不公平」的問題。經紀公司2S SPOTAINMENT也聲明表示，尊重趙娟週決定，並給予最誠摯的支持與祝福。

更多三立新聞網報導

被踢出NewJeans！遭提431億賠償 Danielle露面無奈全說了：不後悔

25年回憶殺！古天樂來台「狂掃700萬票房」林峯台語招呼全場歡呼

才來台金唱片！人氣男團回國「驚傳父親離世」公司證實：正在守靈

高雄公園驚見正妹苦練花槍！「一看竟是大咖女星」認了：自己打自己

