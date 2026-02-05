趙娟週轉戰新東家「化身車掌小姐」！粉嗨喊：終於回來了

趙娟週休息大半年之後再次亮相，也是她轉戰新東家後首場公開活動。（圖／雄獅旅遊提供）

韓籍啦啦隊女神趙娟週，自去年中職球季結束後，休息至今已經有好一段時間未公開亮相，同時她也告別老東家2s經紀公司，宣布轉戰台灣的新經紀公司，展現強烈企圖心。今（5日）她也接下首場公開活動，與大家報平安，讓粉絲直呼：「好感動！」

今年1月宣布轉戰新東家「OG Entertainment 元老娛樂」的趙娟週，5日也迎來首場公開活動，受到旅遊業者邀請，擔任山嵐號的一日車掌小姐，親自遞上茶水點心和美味的便當給大家。

廣告 廣告

另外，趙娟週還加碼上傳一部可愛的自拍短影音，穿著制服跳舞，笑說自己是背著客人偷偷地拍。見到趙娟週睽違已久，再次出席台灣的活動，也讓粉絲終於放心，「MIMI回來了~」、「天啊，好久不見了」、「mimi不錯喔！新公司合作」、「阿官讚讚」、「太漂亮的車掌小姐」。

趙娟週化身一日管家，為同為啦啦隊女孩的各務理美奈送上美味餐點。（圖／雄獅旅遊提供）

值得一提的是，趙娟週有望繼續以Uni Girls的身分，在今年陪伴南台灣的球迷們應援。日前，Uni Girls官方已經發布新球季發表會的消息，將在3月1日正式公布最新球季的陣容，除了年度視覺、新制服、新主題曲，竟然還有新的成員，造成啦啦隊粉絲轟動。

更多中時新聞網報導

衛福部「健康幣」6大回饋 可抵保費

袁惟仁臥床7年病逝 享年59歲

中職》悍將不一樣！張育豪喊幹掉戴培峰