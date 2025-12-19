趙婷友繳房貸「刻意留50萬不還」 主因太聰明：可遠離詐騙

藝人趙婷過去以兒童節目《只要我長大》獲得過第22屆金鐘獎，也曾主持過廣播節目、參加演唱團體「音樂磁場」的錄音，並擔任過金鐘、金曲獎的評審。今(19日)稍早，她在臉書分享朋友的另類聰明理財法則，透露有朋友表示自己刻意留了50萬的房貸沒還完，就是為了避免詐騙集團上門。

一般人若年輕時扛上房貸或車貸，應該恨不得快轉到早日還完的那天，但趙婷的朋友最近透露終於將房貸還得差不多了，但特別留了50萬房貸沒還完，主因是有律師提醒說：「房貸繳清，不等於風險結束，有時反而是另一個風險的開始。」就法律上來說，房貸還清後，銀行會給清償證明，並幫忙辦理抵押權塗銷，房子便成為「完全沒抵押的資產」。

廣告 廣告

對詐騙集團來說，這種房子因為沒有銀行把關、監控了，反而成為他們眼中最想下手的肥羊，只要設計一個合理情境，讓屋主在鬆懈或尚未思考周全時簽字「畫押」，房子就有可能被有心人抵押、過戶，甚至變賣，趙婷強調：「中年以後，我們不是變笨，而是更容易被『情境』影響」，重點不是在智商、學歷或社會歷練。

因此，許多律師寧願建議民眾「不要塗銷」，因為房屋還有房貸時，「任何設定、過戶、異動，銀行都會是『第二道防線』。它不完美，但它會多問一句、多查一次、多拖一點時間。而這一點時間，往往就是保命線。」就算房貸已經繳清，也可以選擇暫時不辦理塗銷，算是一種現實的風險管理，也提醒大家花了一生買房，絕不能因一時不察，「在一個錯誤的簽名裡消失」，網友回應：「我也是10年前就付清了，也是沒有辦塗銷證明」、「喜歡看你的發文，很透徹很清晰，用不同角度觀點看事情」、「又學到了一個知識了」、「很聰明的做法」。

更多中時新聞網報導

趙小僑願破尺度拍片 劉子銓尬喊不想看

NBA》騎士被牛撞飛 近10戰吞7敗

16年募2億 台灣高鐵助學高速傳愛