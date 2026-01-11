趙學煌享壽69歲！二女兒慟「爸爸去當天使了」曝最後遺願

娛樂中心／張予柔報導



資深演員趙學煌以花系列男主角走紅，曾在多部戲劇中留下深刻演出，深受觀眾喜愛。然而，他的人生在2000年的一場車禍中發生巨變，造成癱瘓，從此長達26年與病痛纏鬥。昨（10）日凌晨傳出辭世消息，由二女兒證實，享壽69歲。消息一出，震驚演藝圈，許多曾與他合作的藝人與好友也紛紛表達不捨。





資深男星趙學煌享壽69歲！二女兒悲痛證實「爸爸去當天使了」曝最後遺願…

趙學煌二女兒證實父親今晨安詳辭世，家屬將尊重他的遺願不辦告別式。（圖／翻攝自趙學煌臉書）

根據《噓！星聞》報導，趙學煌的二女兒透露，父親在今日清晨安詳離世，悲痛表示「爸爸去當天使了。」她指出，趙學煌在六年前曾因肺炎住院，近期症狀不斷反覆發生，自去年11月因併發腦炎進入加護病房後，就再也沒有出院。家屬表示，雖然心情哀痛，但尊重趙學煌生前遺願，不會舉辦告別式。

廣告 廣告





資深男星趙學煌享壽69歲！二女兒悲痛證實「爸爸去當天使了」曝最後遺願…

趙學煌（中）過去曾和楊貴媚（左）在劇中飾演夫妻。（圖／翻攝自百度百科）

趙學煌曾於多齣花系列及瓊瑤劇《鬼丈夫》中演出，2005年受導演好友梁修身邀請，演出公視《再見，忠貞二村》中癱瘓父親角色，因此入圍金鐘視帝。回顧2000年的車禍，他因拍戲途中躲避路人，車子打滑撞上分隔島，人生自此改變。車禍後的第一年，他一度沮喪至想跳樓和吞藥，甚至夢到康復時不想醒來，心理痛苦難言。

原文出處：資深男星趙學煌享壽69歲！二女兒悲痛證實「爸爸去當天使了」曝最後遺願…

更多民視新聞報導

陳美鳳曬「透明戰袍」辣翻！預告1事：期待一下

中國「狡猾病毒」病例暴增！專家示警：沒疫苗、特效藥

趙學煌享壽69歲！楊貴媚不捨「螢幕老公」哀悼：離苦得樂

