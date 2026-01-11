趙學煌享壽69歲！楊貴媚不捨「螢幕老公」哀悼：離苦得樂

娛樂中心／張予柔報導



資深演員趙學煌昨（10）日凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後震撼演藝圈，許多過去和他合作過的藝人與好友紛紛表達不捨。曾在「花系列」戲劇《孽女花》中與他飾演夫妻的楊貴媚，也第一時間發聲哀悼，回憶兩人多年合作與私下相處的點滴，字字句句裡滿是懷念與不捨。

趙學煌病痛纏身26年辭世 楊貴媚悲痛哀悼「螢幕老公」：離苦得樂

楊貴媚不捨送別趙學煌，形容他是撐過26年病痛的「生命鬥士」，如今終於無病無痛、安然離苦。（圖／翻攝自楊貴媚臉書）

楊貴媚形容趙學煌是「生命鬥士」，她表示，趙學煌26年前因一場車禍導致癱瘓，從此長期與病痛纏鬥，但他始終認命而堅強，從不自怨自艾。楊貴媚感慨表示，趙學煌多年來承受病痛折磨，如今終於能「無病無痛的遨遊大千世界，當天使了」，雖然很捨不得，但也相信這對他而言是最好的解脫與安息，離苦得樂。

趙學煌病痛纏身26年辭世 楊貴媚悲痛哀悼「螢幕老公」：離苦得樂

楊貴媚回憶過去一起拍戲的回憶，直言「想到那些日子，真的很開心」。（圖／翻攝自百度百科）

談到年輕時一起拍戲的回憶，楊貴媚笑說，趙學煌個性豪邁、有氣度，為人真誠又風趣，對劇組同仁非常照顧，對她這位「螢幕老婆」更是體貼有加。拍戲之餘，大家偶爾也會私下聚會，他酒量不錯，常和雷威遠等好友小酌聊天，最愛瓷瓶裝的金門高粱。回想那些單純而熱鬧的時光，楊貴媚直言「想到那些日子，真的很開心」。

趙學煌病痛纏身26年辭世 楊貴媚悲痛哀悼「螢幕老公」：離苦得樂

楊貴媚特別敬佩趙學煌妻子26年不離不棄、細心照顧，女兒們也分擔重任，滿滿家人的愛令人動容。（圖／翻攝自趙學煌臉書）

除了不捨老搭檔離世，楊貴媚也特別敬佩陪伴趙學煌26年的妻子。她表示，趙大嫂多年來對丈夫照顧得無微不至，幾乎將生活重心全放在趙學煌身上，每天都會與他分享生活中的大小事情，從不缺席。兩個女兒同樣相當孝順，主動分擔照護責任，讓人十分動容。楊貴媚最後也送上祝福，盼趙學煌一路好走。

