趙學煌告別式日期曝光 癱瘓26年逝「家屬遵照遺願樹葬」

趙學煌。（林國彰攝）

資深藝人趙學煌先生演出瓊瑤劇、花系列走紅，2000年車禍造成癱瘓，一路由初戀妻子蔡秋蓉照顧，10日凌晨病逝，享壽70歲。家屬將在1月25日在台北市懷愛館景行樓一樓「至忠二廳」上午11點30分舉行追思會，隨即發引火化，下午前往富德詠愛園舉行樹葬。

家屬悲痛緣生緣滅、曲終幕落，人生舞台謝幕，無論由何因緣而認識，誠摯敬邀親友參與追思告別式。趙學煌年輕時演出多部作品走紅，赴北京時意外車禍，造成下半身癱瘓，在2005年受到老友導演梁修身邀約，拍攝《再見，忠貞二村》飾演癱瘓父親，入圍金鐘視帝可惜未得獎。

導演梁修身得知噩耗，想到相處往事全身顫抖，「這部戲完全替他量身打造角色，他頸部以下是癱瘓的，手腳身體都沒有辦法動，只能靠表情演戲，當時拍攝也很困難。」導演也對他的老婆蔡秋蓉印象深刻，「最偉大是他的太太，義無反顧照顧，並且每天帶他去拍戲。」而好友寇世勳當時在他從北京返台時，到機場接機，悲痛老友去世：「對於你自己，或許是一種解脫，對於家人來說，更或是一種你對她們愛的方式 ，一路好走。」

楊貴媚曾跟趙學煌合作飾演夫妻，她形容趙學煌是生命鬥士，也回憶年輕時一起拍戲的時光，「趙哥豪邁有氣度，待人很真誠，風趣，對工作的同事們很親切，對我這個螢幕的老婆更是照顧有加。」

