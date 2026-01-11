趙學煌差一步奪視帝！《花系列》老戲骨 回顧經典作品惹鼻酸

資深演員趙學煌10日離世，享壽69歲。(圖／中時資料照)

資深演員趙學煌10日離世，享壽69歲，身為演藝圈老戲骨的他，生前演出《鬼丈夫》、《望夫崖》及花系列電視劇走紅，卻因為2000年在大陸發生車禍，傷到頸椎造成胸部以下癱瘓，導致演藝之路一度中斷，隨著他的離世，粉絲只能靠著過去的作品，再度回顧趙學煌生前精湛的演技。

趙學煌當年參加中視基本歌星考選，與3700人競爭後通過考試，與金佩姍是同期藝人。1980年以連續劇《摘星夢》出道，1991年演出由編瓊瑤小說改編的電視劇《望夫崖》，飾演康家老爺「康秉謙」，為該角色貼上的假鬍子，相當成熟穩重，成為劇中的招牌造型，當時同劇演員包括寇世勳、翁家明、俞小凡、林瑞陽等人，與趙學煌皆有精彩對手戲。

趙學煌在《望夫崖》飾演康家老爺，造型相當搶眼。（圖／中視YT）

趙學煌為了演活《一剪梅》喑啞人士「福星」一角，特別去學手語。（圖／中視YT）

趙學煌1984年中視經典電視劇《一剪梅》，除了細膩的劇情外，再加上小哥費玉清演唱同名主題曲，至今依舊深植人心。趙學煌在劇中飾演啞巴「福星」，是寇世勳飾演男主角「趙時俊」的忠僕，卻在沙河鎮與萬家莊的最後一次關閘中，以炸藥壯烈犧牲，為了能夠融入角色，趙學煌還勤練手語，希望能將角色發揮到淋漓盡致。此外，他更演出《花系列》中的《琉璃花》、《青蓮花》、《孽女花》等劇，戲份相當吃重，雖然他並非主角，但角色相當多元，皆能掌握其精隨，演得相當傳神，足以見得他精湛的演技。

趙學煌2000年到大陸拍片發生車禍後，傷到頸椎造成胸部以下癱瘓，導致演藝生涯全變了調，好在於妻子的鼓勵下，走出人生低谷，2005年再次回歸演藝圈，演出電視劇《再見，忠貞二村》，獲得金鐘獎最佳男主角提名，可惜與視帝擦身而過，無緣為演藝事業再添一筆光彩。

趙學煌在《琉璃花》與席曼寧、陳莎莉、郎祖筠等人有精彩對手戲。(圖／羅繼志攝)

趙學煌與孫興、艾偉等人演出中視連續劇《玫瑰芳心》。(圖／中時資料照)

