趙學煌癱瘓多年病逝 享壽69歲

趙學煌驚傳逝世，年輕時演出花系列作品走紅，後為老婆蔡秋蓉。（資料照片）

資深藝人趙學煌1980年演出《摘星夢》出道，並以瓊瑤劇《鬼丈夫》、花系列作品走紅，2000年在北京出車禍，造成下半身癱瘓，2005年受到導演梁修身邀約，演出《再見，忠貞二村》入圍金鐘視帝，展現堅強的意志，這些年始終和病魔纏鬥，不幸的是，他的家人在10日透露噩耗，他在凌晨安詳離世，去當天使了。

趙學煌去年開始因反覆肺炎，不斷進出醫院，去年11月底因泌尿系統併發腦炎，進入加護病房再沒出來過，享壽69歲。家屬遵照遺願，不會辦告別式，並且舉行植葬。其實他在車禍後，有很長一段時間陷入低潮，幾乎不願意和任何人接觸，初戀老婆蔡秋蓉一旁默默陪伴，並且悉心照顧，讓他重拾信心。

導演梁修身昨受訪表示，《再見，忠貞二村》這部戲完全是替趙學煌量身打造角色，「他頸部以下是癱瘓的，手腳身體都沒有辦法動，只能靠表情演戲，當時拍攝也很困難，這部戲有入圍金鐘獎，可惜他沒有得獎。」梁修身也對他的老婆蔡秋蓉印象深刻，「最偉大是他的太太，義無反顧照顧，並且每天帶他去拍戲。」