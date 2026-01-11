趙學煌癱瘓演出獲金鐘提名 昔承諾梁修身「下次再合作」成遺憾

資深演員趙學煌離世，享壽69歲。(圖／鄧惠恩攝)

資深演員趙學煌離世，享壽69歲，生前演出《鬼丈夫》、《望夫崖》及花系列走紅，2000年6月在大陸拍片發生車禍，傷到頸椎造成胸部以下癱瘓，即便如此，他並未喪志，2005年回歸演藝圈，演出電視劇《再見，忠貞二村》，演技精湛獲得金鐘獎最佳男主角提名，可惜與影帝擦身而過，當時，他也道出內心話，一度讓所有人不捨紅了眼眶。

趙學煌因為車禍癱瘓，並未因此喪志，20025年回歸演藝圈演出《再見，忠貞二村》，並在劇中飾演因為八二三砲戰，導致半身不遂的連長邵震方，宛若在詮釋自己的人生，演技精湛獲得2005年金鐘獎最佳男主角提名，由於當年角逐激烈，最終敗給演出《孤戀花》脫穎而出的庹宗華，與影帝寶座只有一步之遙。

趙學煌演出《再見，忠貞二村》，演技精湛獲金鐘獎最佳男主角提名。（圖／鄧惠恩攝）

趙學煌(中)坐著輪椅出席金鐘獎。（中時資料照）

當年在金鐘獎鍛羽而歸，身為好友的梁修身特別訂製獎座，頒給心目中的男主角趙學煌，對此，趙學煌娓娓道出心聲：「就算是殘廢的人，為什麼不能出來演戲，不見得演的是他自己，他有很多發揮自己的潛能」，提到復出後拍戲的過往，趙學煌強調遇到瓶頸，主要是因為半身不遂，有些動作做不出來，好在仍舊克服困難，可見對於戲劇的熱情從未減少。

趙學煌殘而不廢的精神，當時讓不少觀眾鎖定「再見，忠貞二村」。（中時資料照）

趙學煌受訪時曾對梁修身表示：「下次再合作，我願意為你」，可惜隨著他的離世，讓這個承諾再也無法兌現，《再見，忠貞二村》也成為趙學煌人生的最後一部作品。

