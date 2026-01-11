趙學煌癱瘓自責「把太太當出氣筒」 曝愛妻暖心舉動

趙學煌對太太充滿感激。(圖／中時資料照)

資深演員趙學煌離世，享壽69歲，2000年6月在大陸拍片發生車禍，傷到頸椎造成胸部以下癱瘓，好在妻子26年來，始終不離不棄陪伴在身邊，讓趙學煌能從低潮中走出，他生前曾感恩表示：「沒有她，真不知我會變成甚麼樣子」。

趙學煌曾接受《中時電子報》訪問時，他表示因為癱瘓陷入負面情緒，導致脾氣暴躁，變得相當自閉，還一度動了做傻事的念頭，甚至把太太當出氣筒，沒想到太太仍舊不離不棄，還不斷在旁打氣：「你不能放棄」，此外，老婆還扛起一家經濟重擔，開餐廳賺錢養活全家，不過營業時間僅在中午，為了就是晚上能回家陪他吃飯，這些暖心舉動讓趙學煌感動不已，曾向愛妻致謝：「沒有她，真不知我會變成甚麼樣子」。

廣告 廣告

趙學煌妻子26年來對他不離不棄。（資料圖／鄧惠恩攝）

趙學煌因為太太的鼓勵和陪伴，才重新振作重返螢光幕，還入圍金鐘獎，用實力證明自己，讓他再度對著鏡頭跟太太訴說感謝之意：「我真的娶了一個很好的老婆」，講到激動處還哽咽表示：「謝謝老婆願意容忍我的好多壞脾氣」，夫妻倆一同扶持走出人生低谷，凸顯出雙方鶼鰈情深的一面。

台北市演藝工會理事長曹雨婷向媒體證實，與趙學煌的妻子9日曾碰面，當時是要幫趙學煌申請急難救助金，沒想到隔一天就傳出離世消息，讓眾人感到不勝唏噓。

趙學煌與太太展現出鶼鰈情深的一面。(圖／中時資料照)

更多中時新聞網報導

冰球樂團MV致敬楊德昌電影《恐怖份子》

林予晞不買房 租屋遇熱情鄰居

宋仲基JENNIE為金唱片登寶島