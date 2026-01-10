趙學煌癱瘓25年病逝 阮虔芷感嘆：知他心裡苦

趙學煌昨凌晨離世。翻攝趙學煌臉書



69歲「花系列」資深演員趙學煌2000年到北京拍戲，因嚴重車禍導致下半身癱瘓，昨（1╱10）傳出離世噩耗，製作人阮虔芷在臉書感嘆：「20多年前出了車禍就躺在床上，出車禍從醫院回家，我去看他，他撐著笑臉，我知道他心裡苦，但人生無奈。」也對天上老友說：「學煌，辛苦了，一路好走。」

趙學煌作品包括瓊瑤劇《望夫崖》、《鬼丈夫》等，2000年在北京因為閃避路人，車打滑撞上分隔島導致下半身癱瘓，之後又因為右脊神經病變，連嗅覺都受到影響，視力也衰退，但他始終勇敢對抗病魔，2005年還演出梁修身執導的《再見，忠貞二村》。

廣告 廣告

據《聯合報》報導，趙學煌二女兒趙璿透露他6年前感染肺炎，去年又因同病症進出醫院，去年11月底因泌尿系統感染併發腦炎住進加護病房，昨凌晨2點離世，「勇敢堅強的爸爸去當天使了」。而家屬也將遵照趙學煌生前遺願選擇植葬，也不會辦告別式。

更多太報報導

ENERGY攻蛋！坤達哽咽告白柯佳嬿 書偉為閃兵鞠躬道歉

金唱片｜宋仲基「專輯大賞」直送Stray Kids GD隔空拿獎承諾一件事

金唱片｜Jennie火辣唱跳 再奪獎衝上台：妝都花了