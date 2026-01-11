趙學煌癱瘓26年病逝 梁修身聞噩耗全身發抖發聲了

資深演員趙學煌10日不敵病魔辭世，享壽69歲。導演梁修身透過趙學煌妻子蔡秋蓉傳來的訊息得知好友離世，往事隨即一一浮現，讓他情緒激動，身體不由自主顫抖發冷，他感嘆近幾年因為身體狀況不佳無法自行開車，也因此少了探望對方的機會。

趙學煌（前排）罹病後，受妻子蔡秋蓉鼓勵很多，不料10日病逝，享壽69歲。（圖／中時 羅永銘攝）

趙學煌2000年在北京出車禍，造成下半身癱瘓。他去年開始反覆肺炎入院，去年11月底因泌尿系統併發腦炎。然而，他的家人在1月10日透露噩耗：「父親在凌晨安詳離世，去當天使了。」家屬表示會遵照其遺願，不會辦告別式，並舉行植葬。

廣告 廣告

梁修身得知老友趙學煌離世，身體不由自主顫抖發冷。（圖／資料照）

根據《中時新聞網》報導，梁修身受訪時特別提到趙學煌妻子蔡秋蓉，直言對方讓他印象深刻與敬佩，「最偉大是他的太太，義無反顧照顧，帶他去拍戲。」

趙學煌2005年演出《再見，忠貞二村》入圍金鐘視帝。導演梁修身表示這部戲完全替他量身打造角色，「他頸部以下癱瘓，手腳身體沒有辦法動，只能靠表情演戲，當時拍攝也相當困難。」

延伸閱讀

中職/WBC、12強美國隊牛棚捕手 統一獅找他當客座教練

WBC/林立因舊傷退出WBC！中華隊戰力再受挑戰

布坎南事件引熱議 蔡其昌：聯盟將調查依規處理