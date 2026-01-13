趙學煌癱瘓26年病逝 楊貴媚不捨：當天使了

資深演員趙學煌於1月10日凌晨辭世，享壽69歲。昔日「螢幕妻子」楊貴媚不捨哀悼。（圖／翻攝自楊貴媚、趙學煌臉書）





台灣資深演員趙學煌於1月10日凌晨辭世，享壽69歲。消息傳出震驚演藝圈，曾與他合作並在戲中飾演夫妻的好友楊貴媚悲痛發聲，不捨表示「他去當天使了」，雖然萬分心痛，但也相信對方終於離苦得樂，走向平靜的生命歸途。

病況惡化凌晨辭世

趙學煌近兩個月病況明顯惡化，據了解，他於去年11月因泌尿系統感染併發腦炎，一度送入加護病房搶救，最終仍於本月10日凌晨安詳離世。噩耗傳出後，二女兒沉痛證實父親離世消息，「勇敢又堅強的爸爸，今天凌晨去當天使了。」

「螢幕夫妻」楊貴媚不捨送別

趙學煌辭世後，多位圈內好友表達哀悼，其中與他因1999年電視劇《孽女花》結緣的楊貴媚更是悲慟不已。她回憶，趙學煌個性豪邁、有氣度，待人真誠又風趣，對劇組同仁始終親切照顧，尤其對她這位「螢幕老婆」更是體貼有加。

楊貴媚形容趙學煌是名副其實的生命鬥士，自2000年在北京拍戲時發生嚴重車禍後，下半身癱瘓，長達26年承受病痛折磨，卻始終以堅強態度面對人生。她感慨表示，如今趙哥終於能無病無痛地遨遊大千世界，「很捨不得，但我想這對他來說，是最好的離苦得樂。」

此外，楊貴媚也特別提及趙學煌的妻子與兩名女兒，26年來不離不棄、悉心照顧，付出早已超越常人想像，令人動容。她祝福趙學煌生命歸途平靜，也盼家屬能節哀保重。



