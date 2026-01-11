趙學煌癱瘓26年逝世！ 楊貴媚哀悼「螢幕老公」：離苦得樂

男星趙學煌10日傳出過世消息，享壽69歲。（圖／翻攝自楊貴媚、趙學煌臉書）

資深演員趙學煌昨（10）日凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈藝人紛紛表達不捨。曾在時裝劇花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，另因花系列被封為「苦情天后」的演員王淑娟也忍痛告別趙學煌。

趙學煌早期憑花系列、瓊瑤戲劇走紅，但不幸於2000年因車禍導致下半身癱瘓；2025年11月因泌尿系統問題併發腦炎進加護病房，2026年1月10日過世。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，自始至終都認命又堅強。她感慨表示，「趙哥因病痛折磨了26年，終於能無病無痛的遨遊大千世界」，雖然感到很不捨，但認為這對他來說是最好的離苦得樂。

楊貴媚回憶過去，趙學煌個性豪邁有氣度、待人真誠又風趣，自己也特別敬佩趙學煌的妻子蔡秋蓉，在這26年來把丈夫照顧得無微不至，兩個女兒也相當孝順，主動分擔照護爸爸的責任，讓旁人相當感動。

另外，王淑娟曾與趙學煌合作《又見天堂鳥》，並在劇中飾演趙學煌的妹妹。根據《自由時報》報導，王淑娟回憶道，趙學煌在花系列演過哥哥，她就因此一直把他當哥哥一樣相處，過去她前往探望趙學煌時，對方總是一邊揮手一邊不停喊著「麻啊！」

談到趙學煌的太太，王淑娟感嘆：「趙大嫂撐起整個家非常辛苦，卻從不喊苦，只要趙學煌開心，她笑得比誰都開心。」如今趙學煌逝世，王淑娟也哽咽告別：「趙哥不痛不麻了！」

事實上，台北市演藝工會指出，趙學煌的妻子9日才與她見過面，要幫趙學煌申請急難救助金，未料隔不久就聽聞離世的消息。趙學煌與妻子是青梅竹馬，兩人在趙學煌出道3年就決定結婚，並育有2個女兒。沒想到趙學煌2000年赴北京洽談戲約時發生車禍，導致胸部以下完全癱瘓，而妻子始終不離不棄陪在身旁。

