趙學煌癱瘓26年逝！演藝圈痛失老戲骨 「螢幕老婆」楊貴媚不捨發聲

娛樂中心／林昀萱報導

資深演員趙學煌10日傳出離世，享壽69歲，消息一出讓好友都相當不捨，曾與他在電視劇花系列《孽女花》中飾演夫妻的楊貴媚也不捨發聲，大讚趙學煌是生命鬥士。

趙學煌二女兒透露父親在10日清晨離開，悲痛表示：「爸爸去當天使了」。二女兒透露，趙學煌曾在6年前因肺炎住院，近期症狀不斷反覆發生，自去年（2025）11月併發腦炎進加護病房後，便再也沒有離開。至於趙學煌身後事安排，將會遵照趙學煌的遺願不舉辦告別式，採用植葬送他最後一程。

楊貴媚回憶和趙學煌合作。（圖／記者鄭孟晃攝影）

趙學煌離世消息傳開後，讓演藝圈中老友們感到不捨。據《壹蘋新聞網》報導，曾和趙學煌在電視劇中扮演夫妻的楊貴媚回憶一起拍戲時光，大讚趙學煌有氣度、風趣真誠，對工作夥伴相當親切，對身為螢幕妻子的她更是照顧有加。楊貴媚回憶，年輕時趙學煌酒量不錯，常和雷威遠等好友們小聚小喝，瓷瓶的金門高粱是他們的最愛，感嘆「想起那些日子真開心。」

趙學煌在26年前因車禍導致下半身癱瘓，之後便以輪椅代步。楊貴媚也以「生命鬥士」形容他，並表達對趙大嫂（趙學煌妻子）的感佩，透露對方26年來對趙學煌無微不至照顧到忘了自己，生活以趙學煌為重心，每日都會分享和老公分享一日心情，相當堅強勇敢。

