趙學煌癱瘓26年離世！「妹妹」王淑娟忍痛送別：不痛不麻了

娛樂中心／綜合報導

69歲趙學煌病逝。（圖／翻攝自臉書）

資深演員趙學煌10日傳出不敵病魔辭世，享壽69壽。二女兒趙璿悲痛證實噩耗：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息曝光後，演藝圈好友紛紛發聲哀悼。在《花系列》飾演悲情人物，因此受封「苦情天后」的女星王淑娟也忍痛送別趙學煌。

王淑娟和趙學煌曾演兄妹。（圖／記者趙于瑩攝影）

王淑娟1990年曾與趙學煌合作《又見天堂鳥》，並在劇中飾演趙學煌的妹妹。根據《自由時報》報導，王淑娟回憶：「趙哥在花系列演過我哥，我就一直把他當哥一樣相處」，過去她去探望趙學煌時，對方總是一邊揮手，嘴裡不停喊著「麻啊！」，畫面令她難忘。

趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，談起趙學煌的太太，王淑娟滿是敬佩，「大嫂撐起整個家非常辛苦，卻從不喊苦，只要趙學煌開心，趙大嫂笑得比誰都開心。」如今趙學煌離開人世，王淑娟雖然不捨，也忍不住哽咽和對方告別：「趙哥不痛不麻了！」

