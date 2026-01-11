趙學煌走紅遇車禍心裡苦 《星星知我心》阮虔芷揭與他緣分

趙學煌（左）走紅遇車禍心裡苦，阮虔芷揭與他深厚緣分。（資料圖／李開明攝、吳朝奎攝）

69歲資深男星趙學煌10日晚間被證實離世，雖然他晚期已鮮少演出作品，仍令許多好友、粉絲感到不捨，尤其他帶給觀眾的最後印象，是車禍後癱瘓長年坐在輪椅上，依然憑精湛演技獲得金鐘獎連續劇最佳男主角提名。女星阮虔芷則透露與趙學煌的緣分，並坦言知道趙學煌心裡有苦。

演出戲劇《星星知我心》的阮虔芷曾橫跨演員、製作人身分，與趙學煌幾乎同時期出道，但兩人先前沒有合作過，她11日凌晨卻發文透露與對方的緣分，原來兩人的家鄉都來自澎湖，「他是我澎湖的鄰居，小時玩伴，他整整大我一歲一個月」。

接著提到趙學煌的生活，「二十多年前出了車禍，就躺在床上，出車禍從醫院回家」，阮虔芷表示曾探望對方，當時趙學煌臉上掛著笑容，但她心疼坦言，「我知道他心裡苦，但人生無奈」，如今聽聞噩耗，她則哀傷嘆：「學煌，辛苦了，一路好走。」

趙學煌幼時在澎湖一處眷村長大，畢業於澎湖高級水產職業學校，後來從澎湖到台北參加歌星考選並通過考試，但是以演員身分出道，在戲劇《摘星夢》中飾演甄秀珍的哥哥，又接連演出《花系列》等作品；阮虔芷同樣在18歲、高中畢業後到台北謀生，起初從事會計行業，後被星探挖掘成為電視台簽約演員，現今積極從事公益活動。

