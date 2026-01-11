趙學煌辭世！梁修身接噩耗「崩潰顫抖」...淚憶：最偉大是他的太太

娛樂中心／綜合報導

資深演員趙學煌10日傳出不敵病魔辭世，享壽69壽。趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，從此以輪椅代步，他2005年接受導演梁修身邀約，演出《再見，忠貞二村》，並憑藉該角色一舉入圍金鐘視帝，展現堅強、不服輸的意志力，未料如今卻傳出噩耗。

趙學煌（前排左四）2005年《再見，忠貞二村》。（圖／翻攝自臉書）

根據《中時新聞網》報導，梁修身表示，趙學煌頸部以下完全癱瘓，只能靠表情演戲，而《再見，忠貞二村》這部戲幾乎是為他量身設計，作品雖然最後入圍金鐘獎，卻未能如願抱回該獎項，讓人感到惋惜。梁修身特別提到趙學煌妻子蔡秋蓉，直言對方讓他印象深刻與敬佩，「最偉大是他的太太，義無反顧照顧，並且每天帶他去拍戲。」

梁修身忍悲送別好友。（圖／資料照）

趙學煌2000年在北京遭遇嚴重車禍意外，造成下半身完全癱瘓，人生瞬間跌入谷底，那段時間他被憤怒吞噬，情緒起伏劇烈，甚至刻意與人疏離。好在妻子蔡秋蓉不離不棄地照顧，才讓他重新振作。梁修身透過蔡秋蓉傳來的訊息，才得知好友離世噩耗，往事隨即一一浮現，讓他情緒激動，身體不由自主顫抖發冷，他感嘆，近幾年因為身體狀況不佳無法自行開車，也因此少了探望對方的機會，「以前每年都見面，沒想到聽到噩耗，我很難過。」

