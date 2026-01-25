趙學煌追思會寇世勳、李天柱到場送別 楊貴媚淚憶故友臥床心聲

資深藝人趙學煌10日逝世，享壽69歲。家屬25日為他舉辦追思會，儀式結束後隨即火化，遵照其遺願樹葬。楊貴媚、寇世勳、王淑娟、翁家明、李亞明、李天柱、張永正等人都到追思會現場送別好友；崔麗心、章永華、蔣黎麗、楊峻榮、楊光友等人也送上花籃致意。

趙學煌10日逝世，享壽69歲。（圖／翻攝自趙學煌臉書）

趙學煌1980年演出經典連續劇《摘星夢》正式出道，後參與《一剪梅》、《花系列》與《鬼丈夫》、《望夫崖》等瓊瑤戲劇，讓觀眾印象深刻。然而，2000年他遭遇車禍導致胸部以下嚴重癱瘓，衝擊了演藝事業。直到2005年，趙學煌以《再見，忠貞二村》入圍第40屆金鐘獎戲劇類男主角獎，感謝妻子蔡秋蓉一路陪伴，夫妻間相互扶持的真摯感情，成為一段佳話。

寇世勳11日曾發文懷念 趙學煌 。（圖／翻攝自寇世勳臉書）

楊貴媚稱趙學煌躺在病床上時曾絕望地說「想跳下去」。（資料照／翻攝自楊貴媚臉書）

寇世勳在趙學煌追思會致詞時，坦言起初得知好友癱瘓的噩耗時難以置信，「完全不敢相信會發生這個事情。」楊貴媚淚憶當時狀況，表示趙學煌癱瘓後躺在病床上時曾絕望地說「想跳下去。」感嘆他這些年來很辛苦。

