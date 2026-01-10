趙學煌逝世！梁修身悲痛全身顫抖 追憶老友「最偉大就是他太太」

梁修身證實老友趙學煌噩耗。（圖／中天提供）

資深藝人趙學煌1980年演出《摘星夢》出道，演出瓊瑤劇《鬼丈夫》、花系列作品走紅，2000年在北京出車禍，造成下半身癱瘓，2005年受到導演梁修身邀約，演出《再見，忠貞二村》入圍金鐘視帝，展現堅強的意志，這些年始終和病魔纏鬥，不幸的是，他的家人在10日透露噩耗，「父親在凌晨安詳離世，去當天使了。」

趙學煌去年開始因反覆肺炎，不斷進出醫院，去年11月底因泌尿系統併發腦炎，進入加護病房再沒出來過，享壽69歲。家屬遵照遺願，不會辦告別式，並且舉行植葬。其實他在車禍後，有很長一段時間陷入低潮，幾乎不願意和任何人接觸，初戀老婆蔡秋蓉一旁默默陪伴，並且悉心照顧，讓他重拾信心。

導演梁修身受訪表示，「這部戲完全替他量身打造角色，他頸部以下是癱瘓的，手腳身體都沒有辦法動，只能靠表情演戲，當時拍攝也很困難，這部戲有入圍金鐘獎，可惜他沒有得獎。」導演也對他的老婆蔡秋蓉印象深刻，「最偉大是他的太太，義無反顧照顧，並且每天帶他去拍戲。」

梁修身從趙學煌老婆傳的訊息，得知好友逝世消息，過往回憶湧上心頭，身體不斷顫抖感覺冷，他感慨：「我這2、3年身體狀況不能開車，沒有機會去看他，以前每年都見面，沒想到聽到噩耗，我很難過。」

