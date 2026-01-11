趙學煌逝世！結識42年好友寇世勳悲喊：兄弟你離開了

【緯來新聞網】資深演員趙學煌憑藉戲劇《鬼丈夫》、《望夫崖》以及花系列走紅，早年因一場車禍造成下半身癱瘓，讓他坐輪椅26年，不料昨（10日）凌晨傳出逝世消息，享壽69歲。對此，結識42年的好友寇世勳今天在社群發文悼念，讓人鼻酸。

寇世勳在臉書發文提到，趙學煌在2000年出意外，造成全身癱瘓，所幸2個寶貝女兒都非常孝順，配合媽媽照顧爸爸、照顧家𥚃；妻子更是了不起，這25、6年，無怨無悔、不離不棄，全心全意、無微不至地照顧丈夫。



如今趙學煌離世，寇世勳感性表示：「兄弟，如今你離開了，對於你自己，或許是一種解脫；對於家人來說，更或是一種你對她們愛的方式 」，最後喊話：「學煌，一路好走！」



同時，寇世勳也分享一張照片，是他和趙學煌的合照，2人在1998年明星棒球隊到屏東協助募款，當時趙學煌是球隊隊長，而他是演藝學會理事長，十分感謝這珍貴的回憶被相機捕捉，多年後才能拿出來懷念。



事實上，2人的緣分自1984年戲劇《一剪梅》開始，後續接連合作《秋水伊人》、《大地兒女》等作品。在趙學煌發生車禍後，寇世勳更不時前去探望，可以看出這段難得的情誼。

