趙學煌過世前一天「才申請急難補助金」 演藝工會理事長哽咽發聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深演員趙學煌在北京因車禍造成下半身癱瘓，坐輪椅坐了26年，昨因病過世，享壽69歲。演藝工會理事長曹雨婷今接受本報訪問，感傷提到昨得知消息，邊開車邊流淚，因為趙學煌的老婆前天才跟她聯繫要申請急難補助金，「我們資料都整理差不多，只差醫院證明，當時趙太太說下週醫生上班就去辦。」沒想到才隔一天就天人永隔，原本準備好的補助，也成了來不及送出的幫助。

趙學煌辭世。(資料照，記者潘少棠攝)

曹雨婷表示，演藝工會每年三節一直持續替趙學煌申請慰問金，「雖然不多，一次只有一萬多塊，但也不無小補。」

廣告 廣告

曹雨婷說，先前和趙學煌太太聯繫時，對方說趙學煌一直躺在病房裡，「家人看到他痛苦，也幫不上什麼忙，只能乾著急。」如今離苦得樂，趙學煌太太哽咽請曹雨婷轉達大家的關心。

曹雨婷現在擔任演藝工會理事長。(資料照，記者蕭方綺攝)

趙學煌2000年在北京拍戲期間發生嚴重車禍，導致下半身癱瘓，之後又因右脊神經病變影響嗅覺，視力也逐年衰退，卻始終沒有向命運低頭。他過去演出過多部花系列、瓊瑤劇《鬼丈夫》等作品，2005年受梁修身邀請演出《再見，忠貞二村》中癱瘓父親一角，細膩演技讓他入圍金鐘獎戲王。2007年曾接受探訪時，他雖已癱瘓7年，卻依舊精神奕奕、聲如洪鐘，笑著說：「活著真好！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

二女兒證實趙學煌當天使了！享壽69歲 癱瘓25年仍勇敢面對

瓊瑤《梅花三弄》男星今凌晨過世 享壽69歲

藝人夫妻涉開車撞人致死！家屬淚控「只賠12萬」悲憤揭內幕開戰

活著真好！ 趙學煌癱瘓5年演《再見，忠貞二村》有洋蔥

