趙學煌重癱26年不幸病逝 醫：肺炎是最致命殺手

藝人趙學煌昨日病逝，享年69歲，他在重癱26年後，自去年11月因肺炎、腦炎就醫，病情始終未見好轉。根據門諾醫院衛教資訊，器官發炎一直是長期臥床病患的致命殺手，其中肺炎更是臥床病人最大威脅。

趙學煌(右)6年前曾因肺炎住院，插管13天後成功拔管，但去年開始反覆肺炎進出醫院，最後於昨日凌晨病逝。(圖/資料照)

趙學煌的女兒趙璿透露，父親6年前曾因肺炎住院，插管13天後成功拔管。然而從去年開始，趙學煌反覆因肺炎進出醫院，去年11月底又因泌尿系統感染併發腦炎，送進加護病房後便再也沒有出來。趙學煌在2000年於北京拍戲期間發生嚴重車禍，導致下半身癱瘓，之後又因右脊神經病變影響嗅覺，視力也逐年衰退，卻始終沒有向命運低頭。

根據門諾醫院衛教資訊，肺炎是由細菌或病毒引起的急性肺部發炎。最常見的症狀包括發燒、倦怠、寒顫、肌肉痛、頭痛、呼吸快速、胸痛、漸進性呼吸困難等。咳嗽症狀可能是乾咳或有痰的咳嗽，痰液可能含血絲、呈綠色或鐵銹色，患者也可能出現焦慮、躁動不安或意識改變等狀況。

根據門諾醫院衛教資訊，器官發炎一直是長期臥床病患的致命殺手，其中肺炎更是臥床病人最大威脅。 （示意圖／Pixabay）

針對臥床病人的照護，門諾醫院指出，若病人為清醒狀態，應做深呼吸及咳嗽，以利痰液咳出，每天至少練習3次，每次5分鐘。若是臥床且需要灌食，灌食時將病患頭部抬高約60至90度，灌食後採半坐臥式約1小時後再平躺。臥床病人應每2小時翻身一次，翻身時可做叩擊。

對於病人口腔清潔至少一天2次以上，照顧者可使用棉花棒、紗布、軟毛刷協助。門諾醫院提醒，如發生痰量增加、痰液顏色變黃變黏稠、發燒、咳嗽、呼吸困難加劇、意識混亂或嗜睡等症狀，應立即就醫。有吞嚥障礙而放置鼻胃管灌食之病患，若病患自行拔除鼻胃管，應與醫師討論是否繼續放置鼻胃管灌食，請勿自行決定由口進食，避免造成吸入性肺炎。

