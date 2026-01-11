趙學煌離世！因《一剪梅》結緣42年 寇世勳發聲悲悼老友

69歲趙學煌（左）離世，寇世勳發聲悼念。（資料圖／粘耿豪攝、張兆輝攝）

資深男星趙學煌本月10日凌晨離世，享壽69歲，他生前演出的戲劇《花系列》、《鬼丈夫》、《再見，忠貞二村》，仍讓粉絲印象深刻。其中，因電視劇《一剪梅》結識的寇世勳，在趙學煌發生車禍癱瘓後，不僅和林在培、田平春等人特地到機場接機，趙學煌在台復健休養期間，更是會時常探望臥，寇世勳稍早也發文悼念老友，令人相當不捨。

寇世勳11日在社群表示，趙學煌自2000年出意外後，2個女兒就孝順地與媽媽在家中照顧爸爸，「太太秋蓉更是了不起！這25、6年，無怨無悔、不離不棄，全心全意、無微不至地照顧丈夫」。如今趙學煌離世，他認為這是一種對趙學煌的解脫，抑或是趙學煌對家人的愛，並感傷喊話：「學煌，一路好走！」

廣告 廣告

同時寇世勳曬出與趙學煌的合照，指出兩人曾因明星棒球隊到屏東募款，趙學煌當時擔任隊長，寇世勳則是演藝學會理事長，不過，兩人的緣分其實早在1984年中視戲劇《一剪梅》就開始了，後續還合作《秋水伊人》、《大地兒女》等作品。而趙學煌的車禍意外發生後，寇世勳也不時前往探望趙學煌，足見兩人的深厚情誼。

此外，2024年12月17日正值《一剪梅》開播40周年，身為男主角的寇世勳，就在社群分享當年的片頭片段，畫面中也出現趙學煌所飾演的喑啞人士「福星」，立刻掀起許多網友回憶殺，「好懷念的歌曲跟戲劇」、「龐祥麟、張晨光、寇世勳、趙學煌都是收視保證的演員」、「一票硬底子演員，還有熟悉的費玉清歌聲」。

更多中時新聞網報導

冰球樂團MV致敬楊德昌電影《恐怖份子》

中職》幸好棄投從打 林安可重炮赴日

馬年送禮 台味當道