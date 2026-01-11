趙學煌離世！寇世勳曬「珍貴合照」痛悼：一路好走

趙學煌離世，好友寇世勳曬出合照哀悼。（圖／翻攝自寇世勳臉書）





資深男星趙學煌憑藉「花系列」劇集、《鬼丈夫》、《望夫崖》等作品走紅，因為一場車禍導致下半身癱瘓，坐輪椅26年，昨（10）日離世，享壽69歲，消息曝光後，不少演藝圈好友紛紛發聲哀悼。對此，藝人寇世勳也曬出合照懷念老友。

寇世勳與趙學煌自電視劇《一剪梅》結緣，他今（11）日在社群平台提到，趙學煌在2000年出意外造成癱瘓，「所幸，兩個寶貝女兒都非常孝順，配合媽媽照顧爸爸、照顧家𥚃。」他也特別提到趙學煌的太太更是了不起，這20幾年來無怨無悔、不離不棄、無微不至的照顧著丈夫。

廣告 廣告

寇世勳也對趙學煌喊話，「兄弟，如今你離開了，對於你自己，或許是一種解脫；對於家人來說，更或是一種你對她們愛的方式。學煌，一路好走！」寇世勳曬出兩人在1998年明星棒球隊到屏東協助募款的合照，當時趙學煌是球隊隊長，他則是演藝學會理事長，「感謝這珍貴的回憶被捕捉」。



【更多東森娛樂報導】

●坣娜追思會大咖都來了 寇世勳慟悼：太年輕了

●坣娜病逝前「失聲失明」 老公薛智偉床邊緊抱愛妻

●八點檔男星當爸了！全家福曝光「天使寶寶3分鐘誕生」

