趙守博腦傷奇蹟！解析國際勞動法新書：移工老化危機，全球勞權誰來守護？

前總統府資政、前行政院勞委會主委趙守博教授，於1月31日在台北市國立台灣師大進修推廣學院，舉辦其最新學術著作《國際勞動法暨國際勞工組織析論》的發表會。這本厚達640頁、34萬字的新書，涵蓋國際勞動法、國際勞工組織及全球化勞工議題，吸引政商學界逾百位重量級人士到場祝賀，包括前副總統蕭萬長、宏碁董事長施振榮及前台大醫院院長李源德等人。

活動由財團法人博觀致遠文教基金會主辦、師大科技與工程學院協辦，同時舉行「勞工權益保障國際化暨人力資源發展研討會」。趙守博以基金會董事長及作者身分致詞，分享2022年頭部撞傷接受腦部手術後的康復歷程。他表示，能在85歲高齡完成此書，全部仰賴親友關懷，並以此向眾人致謝，展現惜福之心。

重量級貴賓雲集推崇生命力

前副總統蕭萬長特別到場致詞，向趙守博表達恭賀與敬意。其他貴賓如前監察委員謝孟雄、前政大校長張京育、全國商業總會前理事長張平沼、前勞委會主委王如玄、前農委會主委陳保基、前審計長林慶隆、前中山大學校長劉維琪、前法務部長曾勇夫、前大法官黃虹霞等，均高度肯定趙守博的毅力與學術貢獻。施振榮亦親臨致意，場面熱鬧溫馨。

與會者一致讚揚趙守博腦傷康復後重拾筆耕的精神，視其為生命力的典範。趙守博在會中演唱國台語老歌，並表演薩克斯風獨奏，分享優雅老化的理念。他強調，台灣已步入超高齡社會，希望長者皆能快樂安享晚年。

前總統府資政趙守博吹奏薩克斯風。（讀者提供）

新書剖析12大國際勞工議題

趙守博撰寫新書分12篇，深入探討國際勞動法與國際勞工組織、職業安全衛生、國際移工、全球化影響、工資工時、童工女工權益、勞工團結權與集體協商、勞資爭議處理、罷工權保障、公部門員工罷工、就業安全人力資源發展，以及人口老化與老年勞工等關鍵議題。趙守博在自序中寫道：「願世界所有受僱者、勞工都能享有符合國際標準之權益和福祉的保障」。

研討會由趙守博、王如玄及健行科大前校長李大偉報告，聚焦勞工權益國際化與人力資源發展。趙守博表示，此書源自長期研究與實務經驗，旨在為全球化勞動問題提供台灣視角的分析，期盼推動更公正的國際勞工環境。



