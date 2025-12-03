趙小僑夫妻一年狂甩28KG！減肥後「一起做1件事」體重零反彈，減肥成效還變好
趙小僑與劉亮佐夫妻一年多來瘦身有成，一共瘦下了28公斤，各自用科學方法成功減重並維持體態。劉亮佐靠醫療針劑控制食慾，小僑則透過飲控與運動，夫妻互相陪伴分享維持秘訣，教你打造可持續、健康又實用的生活習慣。
劉亮佐靠瘦瘦針，科學控食20公斤
劉亮佐因糖尿病前期開始打「瘦瘦針」，10個月瘦了20公斤。針劑抑制食慾、控制血糖，同時搭配重訓維持肌肉量，避免體重下降時肌肉流失。他也提醒，任何藥物或針劑都需在醫師監督下使用，安全與健康永遠是第一步。
趙小僑4+2R飲控法，豆腐＋蛋長期維持
趙小僑則靠王子允醫師設計的「4+2R飲控法」，一餐吃豆腐＋蛋，搭配蛋白粉、無糖豆漿與氣炸地瓜補充碳水。這套方法不僅蛋白質充足，也能控制熱量，讓她逐步形成可持續的飲食習慣，維持體態又不必過度節食，也讓她成功在4個月瘦下8公斤。
健身是維持體態不復胖關鍵
夫妻倆都強調，減重後進入維持期，肌肉訓練不可少。重訓搭配有氧能讓肌肉線條明顯、基礎代謝提升，也減少復胖風險。小僑特別強調，不追求大肌肉，而是維持日常生活動作能力，像抱小孩、走路、搬東西都更輕鬆。
生活習慣＋互相督促，長期維持不反彈
夫妻倆一致認為，減重只是開始，維持才是一輩子的課題。他們透過固定健身、飲控、足量飲水，以及買小尺碼衣服提醒自己，讓健康習慣自然落地。兩人互相督促、陪伴，讓減重維持更有動力，小僑也提醒大家：建立習慣比追求短期效果更重要。
封面&內文圖片來源：IG@chao_hsiao_chiao、renzoliu1118
