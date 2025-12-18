趙小僑復出拍戲「大尺度也OK」 劉亮佐崩潰：都沒有問我！

劉亮佐、趙小僑、劉子銓與典典寶寶一家四口，18日出席第八屆《筋斗云創劇本創投平台》發佈會。趙小僑對重返演員工作躍躍欲試，直言挑戰大尺度也沒問題，一旁的劉亮佐聽了忍不住喊：「都沒有問過我欸！」讓趙小僑哭笑不得回應：「我已經是成年人了！」

劉亮佐、典典寶寶、趙小僑、劉子銓一家四口（圖／小娛樂）

典典寶寶目前三歲，已不再像過去那樣害羞怕生，社交能力相當不錯，在幼稚園小班也交了不少朋友。隨著孩子年紀漸長，趙小僑能投入工作的時間更多，她不諱言一直想拍戲，不過劉亮佐認為拍戲辛苦，持續經營自媒體也是不錯的選擇。

劉亮佐看過不少劇本，並認真分析趙小僑以年紀來看，或許適合接演媽媽角色，「但她狀態又很好，也感覺可以演都會幹練的高層；以個性來說，適合演喜劇，親切、有傻勁的人。」從未拍過電影的趙小僑也許願能拍電影，劉亮佐與劉子銓立刻一搭一唱，拱她報名新人獎。

典典寶寶變得活潑好動（圖／小娛樂）

談到劇本尺度，趙小僑沒有多想，直言「大尺度我OK！」反倒是劉亮佐有些無法接受，認為過去趙小僑曾穿比基尼拍雜誌，尺度就已不小，還被兒子劉子銓爆料，就連趙小僑的吻戲，即便只是蜻蜓點水，他也不會看。劉亮佐自嘲：「很脆弱齁！」劉子銓則連忙補一句：「代表愛老婆啊！」

趙小僑與女兒典典寶寶（圖／經紀人提供）

劉子銓近期演出音樂劇《我的遺願清單》，緊接著音樂劇《台北大空襲》也將加演，之後還會投入影集拍攝。工作與學業並行、目前就讀大四的他坦言仍在努力補學分，家人並未給予一定要準時畢業的壓力，他也考慮是否報考研究所進修，尤其對導演與攝影專業特別感興趣。

至於兵役，劉子銓表示已在九月完成抽籤，當時陪同前往的趙小僑比他還緊張，因為抽籤人數已過半，卻只出現一個海軍陸戰隊。他最後抽到陸軍，並以眼神向趙小僑示意，「媽媽比我還開心！」未來將服役四個月。

