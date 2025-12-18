趙小僑抽籤助兒躲過海陸籤 劉子銓尬喊不想看媽銀幕演裸戲

劉亮佐（左起）、典典、趙小僑、劉子銓一家人18日同台亮相。（李承陽攝）

第八屆「筋斗云創劇本創投平台」發佈會18日舉行，劉亮佐、趙小僑、劉子銓及小女兒典典一家人全出席，目前念到大四的劉子銓，9月在趙小僑的陪同下一起去抽兵役籤，由母代抽，抽到陸軍兵種，順利避過100支籤中的5支海軍陸戰隊籤。

趙小僑說劉子銓抽籤的梯次約有100人，裡頭有5支海軍陸戰隊的籤，劉子銓排在50號之後，結果前面50個人只有1人抽到海陸籤，導致後面50人中籤的機率提高很多，幸好趙小僑順利抽到陸軍，她笑說：「後來跟旁邊的軍官聊，他們說通常代抽比較容易中海陸籤，這是都市傳說。」

久未拍戲的趙小僑分享，她現在還是很想演戲，但是「表演指導」劉亮佐不允許，劉亮佐解釋：「還沒有等到真正適合的劇本，以年紀來講，她應該要演媽媽，但是她外型有落差，不像媽媽，她可以演都會幹練的女強人，但她個性很適合演親切的人，喜劇也很適合。」

趙小僑更提到自己出道多年，還從未拍過電影，也因為以前多拍偶像劇，沒演過大尺度的戲碼，頂多穿比基尼拍雜誌，自己不畏懼挑戰激情戲或者裸背的尺度，一旁劉子銓聽完跳出來制止，尷尬表示不想看到家中長輩在大銀幕有大尺度裸露的畫面。

