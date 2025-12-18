趙小僑曝出道最大尺度！劉亮佐變臉「當眾吃醋了」劉子銓爆爸不看媽吻戲

記者趙浩雲／台北報導

演員劉亮佐、趙小僑與兒子劉子銓、女兒典典，一家四口今（18）日出席「第八屆筋斗云創劇本創投平台發佈會」受訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

藝人趙小僑與劉亮佐夫妻檔今（18）日出席「第八屆筋斗云創劇本創投平台發佈會」近日同台受訪，笑料不斷。趙小僑自曝至今從未拍過電影，直言很想嘗試大銀幕作品，如果有機會，也可以當最老新人，6年沒有新的戲劇作品推出，趙小僑表示對演戲仍保有高度熱情，只是始終在等待合適的劇本與角色。

不過對於老婆演戲尺度，劉亮佐卻坦言心裡其實「有點介意」，劉子銓爆料爸爸都不看媽媽演吻戲，會直接轉台，趙小僑笑說自己出道以來所謂的「大尺度」，頂多只有穿比基尼。劉亮佐聽完仍堅持己見，愣了一下回「比基尼在我們那個年代來說就已經是大尺度了」。劉子銓也在一旁緩頰，直言爸爸是真的很愛老婆，才會這麼在意。

至於演藝規劃，趙小僑說她「一直都很想拍戲」，但劉亮佐說現在老婆自媒體做得很好，不希望老婆太累，劉亮佐分析以趙小僑目前的狀態，雖然已經是演媽媽的年紀，但是因為保養得太好，不一定要侷限演媽媽角色，反而適合都會幹練型主管、職業婦女，或是帶點傻勁的喜劇角色，未來仍有不少可能性。

趙小僑表示她從來沒演過電影，劉亮佐說老婆很適合演喜劇。（圖／記者鄭孟晃攝影）

典典寶寶也不斷在採訪當中跟現場的記者哥哥姐姐、叔叔阿姨們互動，還跑來跑去與飯店的工作人員聊天，十足的「里長伯」個性，替活動增添不少趣味與溫馨。夫妻倆也分享育兒近況，劉亮佐透露女兒個性相當外向，在團體中不太示弱，與媽媽個性蠻像的，現在女兒已經上小班了，在學校也有很多朋友。

典典寶寶在場一直玩，讓爸媽跟哥哥有點招架不住，但萌翻了現場的記者們。（圖／記者鄭孟晃攝影）

趙小僑也無奈的說，不知道女兒的外向到底是像誰，因為家裡沒有人跟她一樣，她認為應該是因為家人給了她強大的安全感，所以女兒可以很有自信的掌握空間跟人的狀況，大家也一致認同典典寶寶是家裡最聰明的小孩。

