趙小僑為看舞台劇快閃上海 與兒子劉子銓不忘大啖蟹黃麵、喝文青咖啡！｜【明星旅遊趣】
文／記者呂佳恆 圖／趙小僑
藝人趙小僑這幾年經營YouTube《趙小僑，女人說》頻道，不僅紀錄生活點滴，也樂於分享一家四口的生活，真性情的一面受到許多網友喜愛；如今隨著女兒典典的長大，趙小僑也逐漸恢復過往熱愛旅遊的腳步，前些日子就與兒子劉子銓赴上海旅遊，而這也是睽違七年後屬於母子倆的親子旅遊。
她提及，「這趟上海行是臨時決定，因為我們時間都太緊湊，但因為有兩個舞台劇讓我們太想去看，這趟旅遊算起來幾乎不到兩天，是一趟非常快閃的旅遊。」
趙小僑在這趟上海快閃前就曾帶著女兒典典造訪過上海，但因為帶著女兒無法好好逛街，這趟也把握機會一次逛回來；她笑稱，「劉子銓是很適合逛街的好夥伴，以前和他一起出國旅遊時，也常和他一起逛街，他也覺得很開心，因為媽媽可以幫他付錢。」
她分享，「這次因為只在上海兩天，因此我們是住在我大學同學家，夫妻倆都非常熱情，且旅遊時住在朋友家和飯店完全不一樣，像第一天明明就已經很累，大家還是把燈光調暗，特地點蠟燭營造氛圍，一起聊天。」
雖然是上海快閃行程，不過形容自己是計畫通的趙小僑，同樣也安排了不少品嚐美食的行程；她推薦，「我們去了一家朋友介紹的餐廳《蘭貴坊》，隱身在辦公大樓裡，完全沒有觀光客，它們的蟹黃麵、雪菜黃魚麵真的太好吃了，現在想起來還是讓我想流口水。」
她分享，「我們也去了鐵手咖啡（Metal Hands），喝了以開心果為基底的拿鐵，整杯呈現綠色顏色，非常好喝，且店裡雖然很小，但卻很有文青風格。」
「我們這趟是以逛街為主。」趙小僑這趟也把握時間造訪了上海的淮海中路以及安福路，尤其上海法租界最讓她回味無窮；她說，「我太喜歡法國梧桐樹，而法租界一整條路都是梧桐樹，淺綠樹葉以及漸層斑點的樹幹彷彿讓人身處在印象派畫作中，尤其隨風搖曳時，更充滿法式情懷。」
她提及，「我也很喜歡歷史感，那裡很多房子因為是古蹟，外觀不能改變，因此很多店家都會注入自己的理念去設計店家，在那裡可以逛到很多像博物館的潮牌店，銓銓也非常喜歡。」
趙小僑母子倆這趟上海快閃行另一個重要行程就是看舞台劇；她回憶說，「這趟我們看了舞台劇《神隱少女》以及金士傑金老師的舞台劇《父親》，不僅看到原滋原味從日本來的舞台劇，也看到金老師如何用舞台調度呈現時間流失的表演，真的太精彩了。」
她提及，「我喜歡透過音樂劇、舞台劇的方式去認識一個城市，因此每次旅遊無論去哪個國家，我都會去看當地的音樂劇或舞台劇，不會遇到觀光客，還能深入了解當地文化。」
「我喜歡買很好玩的東西。」趙小僑坦言，這趟戰利品不外乎就是衣服、鞋子，不過其中她也在市集裡買到有趣的包包；她說，「那是在淮海中路一間Mall前面的市集，有個攤子賣的包包很有趣，是用露營帳篷的防水布製成，中間還可以插花，雖然不是名牌，但能帶給生活一些趣味，也蠻好的。」
她還推薦，「去上海一定要享受一場Citywalk，像安福路、淮海中路等，還有武康大樓也很適合拍照，若想要來點觀光景點，也可以到外灘走走，享受歷史風情，另外，南京路步行街也非常棒，現在有很多潮玩店家，很適合去逛逛。」
回憶起這趟上海快閃行，讓趙小僑認為最有意義的事情，就是與劉子銓一起旅遊；她感性說，「他小時候帶著他出門天經地義，我也會安排好所有行程，現在他長大了，依舊很享受與媽媽的旅程，且他也知道媽媽是計畫通，因此他可以完全放鬆的旅遊。」
她提及，「也因為這次住朋友家，我們睡在朋友小孩的房間，我睡床上，而銓銓則睡地上的氣墊床，我們很久沒有在同個房間一起睡覺，雖然我們逛了一整天都很累，但睡前還是可以隨便聊聊，互傳今天拍了哪些照片，對我來說，這樣的相處非常珍貴。」
無論是自己旅遊或是與先生、孩子的旅遊，對於趙小僑而言，每一次旅遊都有不同的感覺；她提及，「人慢慢到了一定年紀一定會有不同的旅伴，像我在北京也有旅伴，我們可能一起約好去首爾看戲，沒有小孩的旅遊很棒，但與小孩一起旅遊也很好，因為看的、玩的都不一樣，也可以用不同角度去認識不同地方。」
明星小檔案：
趙小僑，從女子團體《七朵花》出道，後續轉戰戲劇、綜藝圈，與先生劉亮佐結婚後，育有女兒典典，加上繼子劉子銓，一家四口幸福模樣稱羨許多網友，這幾年經營YouTube《趙小僑，女人說》頻道，從紀錄備孕艱辛歷程、育兒點滴以及現在也分享日常、旅遊等生活，真誠且貼近人心的內容風格，累積許多粉絲喜愛。
